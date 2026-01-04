कल्याणमध्ये “सिटी कल्याण निसर्गमेळा २०२६” संपन्न
कल्याणमध्ये ‘सिटी कल्याण निसर्गमेळा’ उत्साहात
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : पर्यावरण दक्षता मंडळ, रोटरी क्लब ऑफ कल्याण सिटी आणि नरेंद्र कॉन्व्हेंट स्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सिटी कल्याण निसर्गमेळा’ उत्साहात पार पडला. यामध्ये विविध शाळेतील सातवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन केले होते. याचे मुख्य उद्दीष्ट पर्यावरण शिक्षण देणे व जनजागृती घडवणे हा होता.
या निसर्गमेळ्यामध्ये सेल्फी विथ प्लांट स्पर्धा, भित्तिचित्र स्पर्धा, भरड धान्यांपासून पाककृती, कापडी पिशवीवर चित्र काढणे, टाकाऊपासून टिकवू, वर्किंग मॉडेल आणि रील इट लाईव्ह अशा एकूण आठ स्पर्धांचा समावेश होता. रोटरी क्लब ऑफ कल्याण सिटीतर्फे सर्व विजेत्यांना पुरस्कृत करण्यात आले. तसेच, सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देवून गौरविण्यात आले. मॅनग्रूव्ह फाउंडेशन आणि पर्यावरण दक्षता मंडळातर्फे खारफुटी या विषयावर प्रदर्शन सादर करण्यात आले. जागतिक मृदा दिनाचे औचित्य साधून विद्यार्थ्यांसाठी मातीपासून विविध आकाराचे भांडे बनवण्याचे प्रशिक्षणही देण्यात आले.
सुभेदार वाडा मराठी शाळा, श्री गजानन विद्यालय प्राथमिक आणि माध्यमिक, श्री वाणी विद्याशाळा, आसरा फाउंडेशन काळसेकर हायस्कूल, ओल्ड बॉइज असो. इंग्लिश शाळा, मोहमदीया शाळा, नरेंद्र कान्वेंट स्कूल, स. ब. दिव्या शाळा, साई इंग्लिश स्कूल, लोक कल्याण पब्लिक स्कूल, बी. टी. गायकवाड इतर एकूण १६ शाळांमधून एकूण २५० विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
