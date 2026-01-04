बिनविरोध विजयी उमेदवारांना ठरणार नोटा मतदान डोकेदुखी
बिनविरोध उमेदवारांना ‘नोटा’ची डोकेदुखी
सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : पालिका निवडणुकीत महायुतीचे २० उमेदवार पक्षाच्या वतीने बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात आले आहेत. मात्र, नोटा पर्याय नाकारल्याबद्दल समाजसेवकांनी महापालिका आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. समाजसेवक श्रीनिवास घाणेकर यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून मतदान आणि मतमोजणी आधीच महायुतीच्या २० उमेदवारांचा बिनविरोध विजय झाल्याचे भाजप आणि शिवसेनेच्या अधिकृत नेत्यांनी घोषित केले. त्याचप्रमाणे बिनविरोध निवडून आल्याचे सांगत उमेदवारांनी देखील आपल्या मतदारसंघात विजय रॅली काढत जल्लोष साजरा केला. मात्र, या विजयानंतर प्रशासनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण नोटा पर्यायही ईव्हीएम मशीनवर उमेदवार म्हणून उपलब्ध आहे. मात्र, पहिल्यांदाच पॅनल पद्धतीमध्ये अशा प्रकारची घटना घडल्याने त्या ठिकाणी ईव्हीएम मशीन एका उमेदवारासाठी लावायची की नाही यासंदर्भात प्रशासन संभ्रमामध्ये आहे. तर यावर श्रीनिवास घाणेकर यांनी आक्षेप घेऊन निवडणूक आयुक्त, संबंधित निवडणूक अधिकारी आणि आयुक्तांविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.
