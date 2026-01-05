क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती साजरी
प्रसाद चिकित्सा संस्थेतर्फे सावित्रीबाई फुले जयंती साजरी
वज्रेश्वरी, ता. ४ (बातमीदार) : प्रसाद चिकित्सा गणेशपुरी संस्थेच्या वतीने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती टोकरविरा येथे उत्साहात साजरी करण्यात आली. या कार्यक्रमाला परिसरातील महिला आणि विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला.
याप्रसंगी उपस्थित महिलांनी सावित्रीबाईंच्या जीवनावर आधारित गौरवगीते आणि प्रेरणादायी गाणी सादर केली. या गीतांच्या माध्यमातून सावित्रीबाईंच्या संघर्षाला उजाळा मिळाल्याने संपूर्ण वातावरणात चैतन्य निर्माण झाले होते. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना वक्त्यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्या खडतर प्रवासावर आणि त्यांनी केलेल्या महान सामाजिक कार्यावर प्रकाश टाकला. तत्कालीन काळात प्रचंड विरोधाचा सामना करून त्यांनी सुरू केलेले स्त्री शिक्षणाचे कार्य ही आजच्या आधुनिक समाजाची पायाभरणी आहे, असे मत यावेळी मांडण्यात आले. सावित्रीबाईंचे विचार आजही तितकेच प्रासंगिक असून स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
या कार्यक्रमासाठी परिसरातील महिला बचत गटातील ४५ महिला आणि जिल्हा परिषद शाळा टोकरविरा येथील ४५ विद्यार्थी उपस्थित होते. याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना प्रसाद चिकित्सा संस्थेचे अमोल अपसिंगेकर यांनी स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व आणि सावित्रीबाई फुले यांचे समाजासाठी असलेले योगदान यावर सविस्तर प्रकाश टाकला.
