चिंचणी गावाचा कारभार चव्हाट्यावर
ग्रामसेविका मनमानी करीत असल्याची सरपंचाची तक्रार
पालघर, ता. ४ ः डहाणू तालुक्यातील चिंचणी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामविकास अधिकारी मनमानी कारभार करीत असल्याचा आरोप सरपंच, सदस्यांनी केला आहे. याबाबतची लेखी तक्रार डहाणू पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केल्याने चिंचणी गावाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे,
चिंचणी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविका प्रतीक्षा करबट यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून कार्यकारिणीला विश्वासात न घेता मनमानी कारभार चालवल्याचा आरोप सरपंच, सदस्यांनी केला आहे. तशी तक्रार डहाणू पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्तींकडे केली आहे. ग्रामपंचायतीचे पूर्ण दफ्तर दिले नसल्याचे तसेच दफ्तर गहाळ असल्याची माहिती ग्रामसेवकाने ग्रामसभेत दिल्याने ग्रामस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
नोंदवलेले आक्षेप
ग्रामपंचायतीचे कामकाज वेळेत होत नसल्यामुळे नागरिकांची कामे प्रलंबित आहेत. तसेच मासिक सभेच्या अजेंड्यावर सरपंचांची परवानगीशिवाय सभा घेणे, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी सभेच्या अजेंडा वाटप करणे, असे प्रकार होत असून सरपंचाच्या सही व परवानगीशिवाय घरपट्टी आकारली जात असून प्रतीक्षा करबट यांनी ३० डिसेंबरची घेतलेली मासिक सभा नियमबाह्य असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
चिंचणी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविका, नागरिकांच्या तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांची दिशाभूल करून गावात संभ्रम निर्माण करीत आहे. तसेच संवेदनशील ठिकाणचे खोटे दाखले, खोट्या जन्ममृत्यूच्या नोंदी, खोट्या घरपट्टी देत आहेत.
- मेघा शिंगडे, सरपंच, चिंचणी
चिंचणी ग्रामसेवक पदभार घेतल्याचे पत्र प्राप्त आहे. कागदपत्रे किंवा दप्तर नसेल तर लेखी कळवणे आवश्यक होते. तक्रारीच्या पत्रानुसार लेखी खुलासा ग्रामसेविकेकडून मागवले आहे.
- पल्लवी सस्ते, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, डहाणू