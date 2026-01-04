थोडक्यात बातम्या रायगड
कमळ पतसंस्थेतर्फे नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सन्मान
अलिबाग (वार्ताहर) : कमळ नागरी सहकारी पतसंस्थेचे सभासद असलेले आठ नगरसेवक अलिबाग नगरपालिकेच्या निवडणुकीत निवडून आल्याबद्दल पतसंस्थेतर्फे त्यांचा सन्मान करण्यात आला. श्रीबाग येथील नाना-नानी पार्क येथे झालेल्या कार्यक्रमात रघुजीराजे आंग्रे यांच्या हस्ते हा सत्कार पार पडला. संस्थापक अध्यक्ष गिरीश तुळपुळे यांनी प्रास्ताविक केले. सन्मानपत्राचे वाचन देवेंद्र कारूळकर यांनी केले. उपमहाव्यवस्थापक रंजन पाटील यांनी आभार मानले. उपस्थित नगरसेवकांनी पतसंस्थेच्या सामाजिक कार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
.........
तळा नगरपंचायत कार्यालयाच्या इमारतीचे आज भूमिपूजन
तळा (बातमीदार) : तळा नगरपंचायत कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन सोमवार, दि. ५ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या हस्ते होणार आहे. यावेळी खासदार सुनील तटकरे, मंत्री अदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांची उपस्थिती लाभणार आहे. नगराध्यक्ष माधुरी घोलप, उपनगराध्यक्ष चंद्रकांत रोडे व राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी पुढाकार घेतला आहे. या इमारतीमुळे नागरिकांना अधिक सुविधा मिळणार आहेत.
३) स्व. सिकंदर केळकर स्मृती कबड्डी स्पर्धेचा मानकरी श्रीगणेश दिवलांग संघ
पोयनाड (बातमीदार): बांधण येथे आयोजित स्व. सिकंदर केळकर स्मृती कबड्डी स्पर्धेत श्रीगणेश दिवलांग संघाने विजेतेपद पटकावले. शिवाई क्रीडा मंडळाने आयोजित केलेल्या या स्पर्धेत १६ संघ सहभागी झाले होते. वरसुआई वाशी संघ उपविजेता ठरला. वैयक्तिक पुरस्कारांमध्ये पार्थ ठाकूर सर्वोत्कृष्ट खेळाडू ठरला. मोठ्या संख्येने कबड्डीप्रेमी उपस्थित होते. स्व. केळकर यांच्या क्रीडा क्षेत्रातील योगदानाला यावेळी आदरांजली वाहण्यात आली.
..............
मुरूड वसंतराव नाईक महाविद्यालयात सावित्रीबाई फुले जयंती साजरी
मुरूड (बातमीदार) : कोकण उन्नती मित्र मंडळ संचलित वसंतराव नाईक महाविद्यालयात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती साजरी करण्यात आली. प्राचार्य डॉ. जनार्दन कांबळे यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी डॉ. श्रीशैल बहिरगुडे, डॉ. सुभाष म्हात्रे आदी उपस्थित होते. सावित्रीबाई फुले यांच्या स्त्री शिक्षणासाठीच्या संघर्षामुळे आज महिला सक्षमीकरण शक्य झाले, असे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले.
................
भारतीय बौद्ध महासभा रोहातर्फे सावित्रीबाई फुले जयंती उत्साहात
रोहा (बातमीदार) : भारतीय बौद्ध महासभा रोहा तालुक्याच्या वतीने अष्टमी येथे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षण व समाजसुधारणेतील योगदानावर मार्गदर्शन करण्यात आले. फुले दांपत्यामुळे स्त्री शिक्षणाची दारे खुली झाली, असे वक्त्यांनी नमूद केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी पदाधिकाऱ्यांनी विशेष मेहनत घेतली.
...........
समीर साळुंखे भारतीय सैन्यातून सेवानिवृत्त
रोहा (बातमीदार) : धानकान्हे गावचे सुपुत्र समीर सदानंद साळुंखे हे १७ वर्षांच्या देशसेवेनंतर भारतीय सैन्यातून सन्मानाने सेवानिवृत्त झाले. जम्मू-काश्मीर व लडाख येथे त्यांनी निष्ठेने सेवा बजावली. स्वगृही परतल्यानंतर कोलाड-आंबेवाडी नाक्यावर त्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. ग्रामस्थ, मित्रपरिवार आणि मान्यवरांनी त्यांचा यथोचित सन्मान केला. त्यांच्या सेवेबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.