कलिंगड पिकाला तंत्रज्ञानाची जोड
विक्रमगड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात लागवड
विक्रमगड, ता. ४ (बातमीदार) : विक्रमगड तालुक्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागात पारंपरिक पिकांबरोबरच नगदी पिकांच्या शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढताना दिसत आहे. विशेषतः उन्हाळी हंगामात चांगला बाजारभाव मिळणाऱ्या कलिंगड पिकाची लागवड आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे चित्र तालुक्यातील विविध गावांमध्ये पाहायला मिळत आहे.
विक्रमगड तालुक्यातील कुंर्झे, आलोंडे, मलवाडा, आपटी, भोपोली, सातखोर, दादडे, झडपोली या गावांतील अनेक शेतकऱ्यांनी यंदा मल्चिंग तंत्रज्ञानावर आधारित कलिंगड पिकाची लागवड केली आहे. पाणी बचत, तण नियंत्रण व उत्पादनात वाढ यासाठी मल्चिंगचा वापर केला जात असून या आधुनिक पद्धतीमुळे पिकाची वाढ जोमदार झाल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. ठिबक सिंचन, नियोजनबद्ध खत व्यवस्थापन व तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली कीड नियंत्रण केल्यामुळे पीक सध्या चांगल्या स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे.
विक्रमगड तालुक्यातील हवामान व माती कलिंगड लागवडीसाठी अनुकूल ठरत असून, कमी कालावधीत चांगले उत्पन्न देणारे हे पीक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे.
सुधारित वाणांची निवड
कुंर्झे (दुमाडपाडा) येथील शेतकरी विनोद चंदू भिमरा यांनी आपल्या आठ एकर क्षेत्रावर कलिंगडाची लागवड केली असून, दर्जेदार उत्पादनासाठी नामांकित कंपन्यांच्या सुधारित वाणांची निवड केली आहे. या वाणांना चांगली फळधारणा, आकर्षक आकार, गडद रंग व गोड चव असल्याने बाजारात मोठी मागणी असते. त्याचबरोबर रोगप्रतिकारक क्षमता व उत्पादनक्षमता जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरण्याची अपेक्षा आहे.
