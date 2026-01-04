मुरूड आगारात सीएनजी गॅस पंपाची प्रतीक्षा
मुरूड आगारात सीएनजी गॅस पंपाची प्रतीक्षा
सर्वेक्षण होऊनही चार महिने निर्णय रखडला; प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी
मुरूड, ता. ४ (बातमीदार) : मुरूड एसटी आगारात सीएनजी गॅस पंप तातडीने सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने होत आहे. सीएनजी पंपाचा अभाव असल्याने मुरूड आगारातील एसटी बस सेवेला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मुरूड हे कोकणातील एक महत्त्वाचे पर्यटन केंद्र असून जंजिरा किल्ला, पद्मदुर्ग, समुद्रकिनारे, निसर्गसौंदर्य आणि समृद्ध खाद्यसंस्कृतीमुळे दरवर्षी लाखो पर्यटक येथे येतात. अशा ठिकाणी सीएनजी पंपाचा अभाव असल्याने मुरूड आगारातील एसटी बस सेवेला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या नव्याने आलेल्या पाच बस गाड्यांसह सुमारे ३० ते ३५ सीएनजी गाड्या मुरूड आगारातून धावत असून गॅस भरण्यासाठी त्यांना अलिबागला जावे लागत आहे. त्यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो, प्रवाशांचा खोळंबा होतो आणि मुंबई–पुणे मार्गावरील प्रवाशांना नाईलाजाने अर्धा तास प्रतीक्षा करावी लागते. याचा थेट परिणाम प्रवासी संख्येवर होत असून, वाहक-चालकांवर प्रवाशांचा राग निघतो, तसेच आगाराचे आर्थिक भारमानही कमी होत आहे. एसटी महामंडळाने पर्यावरणपूरक धोरणांतर्गत सीएनजी बसेस सुरू केल्या असल्या तरी बहुतांश आगारात सीएनजी पंप कार्यान्वित असताना मुरूड मात्र अद्याप वंचित राहिले आहे.
या मागणीचा पाठपुरावा करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी खासदार सुनील तटकरे यांच्या निदर्शनास हा प्रश्न आणून दिल्यानंतर ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत मुरूड आगारात सीएनजी गॅस पंप सुरू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा होऊन निर्णय जवळपास निश्चित झाल्याची माहिती तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिली होती. मात्र या बैठकीला चार महिने उलटूनही अद्याप प्रत्यक्ष मंजुरी किंवा कार्यवाही न झाल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
..................
मुरूडला जागतिक पर्यटन नकाशावर आणणे आणि सागरकिनाऱ्याला ब्लू फ्लॅग मानांकन मिळवणे, अशा घोषणांमुळे पर्यटनवाढीची अपेक्षा व्यक्त होत असली, तरी मूलभूत पर्यटनपूरक सुविधा गांभीर्याने घेतल्या जात नसल्याचे चित्र आहे. २९ जून २०२५ रोजी मुरूड आगारात पाच नवीन बसचे लोकार्पण आमदार महेंद्र दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले होते. यावेळी आणखी पाच बस देण्याची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र त्या बस गाड्यांचीही मुरूडकरांना प्रतीक्षा आहे. तरी मुरूडसारख्या महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळी सीएनजी गॅस पंप तातडीने सुरू करून प्रवाशांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे. या संदर्भात स्थानिक आगार व्यवस्थापकांशी संपर्क होऊ न शकल्याने अद्ययावत माहिती मिळू शकली नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.