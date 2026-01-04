रविवारी प्रचाराला वाढता प्रतिसाद
तुर्भे, ता. ४ (बातमीदार) : नवी मुंबईसह परिसरात रविवारी निवडणूक प्रचाराला चांगलाच वेग आला. सुट्टीचा दिवस असल्याने उमेदवार, कार्यकर्ते आणि समर्थक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. घराघरांत जाऊन संपर्क, पदयात्रा, कोपरा सभा आणि प्रचार रॅलींमुळे परिसरात राजकीय वातावरण तापले होते. संपर्क मोहिमेमुळे संपूर्ण परिसरात राजकीय चैतन्य पाहायला मिळाले.
सकाळपासूनच प्रचार फेऱ्यांना सुरुवात झाली. उमेदवारांनी स्थानिक प्रश्न, विकासकामे आणि भविष्यातील आराखडे मतदारांसमोर मांडत थेट संवाद साधला. महिलांचा, युवकांचा आणि ज्येष्ठांचा सहभाग लक्षणीय होता. सायंकाळच्या सुमारास प्रचाराला आणखी रंग चढला. ढोल-ताशे, घोषणा, पत्रकांचे वाटप आणि समाजमाध्यमांवरील प्रचारामुळे निवडणुकीची धामधूम स्पष्टपणे जाणवत होती. येत्या काही दिवसांत प्रचार आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
रविवारी नागरिक घरी असल्याने उमेदवारांनी थेट मतदारांशी संवाद साधण्यावर भर दिला. स्थानिक विकासकामे, नागरी सुविधा, पाणी, वाहतूक, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या प्रश्नांवर मतदारांशी चर्चा करण्यात आली. अनेक ठिकाणी नागरिकांनीही प्रश्न विचारत अपेक्षा मांडल्या, त्यामुळे प्रचार अधिक जिवंत झाला. महिला आणि युवकांचा सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरला. प्रचारासाठी महिलांच्या स्वतंत्र फेऱ्या काढण्यात आल्या, तर युवकांनी समाजमाध्यम, वाहन रॅली आणि डिजिटल प्रचाराच्या माध्यमातून प्रचारात रंग भरला. ढोल-ताशे, घोषणा, फलक आणि पत्रकांच्या वाटपामुळे रविवारी शहरातील रस्त्यांवर राजकीय गजबज वाढली होती. रविवारी झालेल्या जोरदार प्रचारामुळे येत्या काही दिवसांत निवडणूक लढत आणखी चुरशीची होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
----
रविवार ठरला प्रचार वार!
पनवेल महापालिका निवडणुकीतील उमेदवार रस्त्यावर
पनवेल, ता. ४ (बातमीदार) : पनवेल महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रविवारचा दिवस प्रचारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. निवडणुकीसाठी उभे राहिलेल्या सर्वच उमेदवारांनी रविवारी (ता. ४) प्रचाराचा मुहूर्त साधत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. पनवेल, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी, कामोठे, कळंबोली, तसेच प्रभाग क्रमांक १, २, ३ आणि तळोजा औद्योगिक वसाहत परिसरात महाविकास आघाडी, महायुती आणि अपक्ष उमेदवारांनी आपल्या समर्थकांसह प्रचार रॅली काढल्या.
या प्रचार रॅलींच्या माध्यमातून उमेदवारांनी थेट मतदारांशी संवाद साधत आपल्या विकासाच्या संकल्पना, भविष्यातील योजना आणि निवडणूक जाहीरनाम्याबाबत माहिती दिली. ठिकठिकाणी ढोल-ताशे, घोषणाबाजी आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह पाहायला मिळाला. अनेक ठिकाणी नागरिकांनीही उमेदवारांचे स्वागत करत प्रश्न विचारून स्थानिक समस्या मांडल्या. दरम्यान, पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीही प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये उमेदवारासोबत प्रचार रॅलीत सहभाग घेतला. त्यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला असून प्रचाराला अधिक बळ मिळाले. पनवेलच्या सर्वांगीण विकासासाठी सक्षम आणि विकासाभिमुख नेतृत्वाची आवश्यकता आहे, असे मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले. एकूणच, रविवारच्या या प्रचार फेरीमुळे पनवेल महापालिका निवडणुकीची रंगत वाढली असून पुढील काही दिवसांत प्रचार आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.