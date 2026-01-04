समाजवादी पक्षाच्या उमेदवारांची काँग्रेसमध्ये घुसखोरी
भिवंडीत सपाची काँग्रेसमध्ये घुसखोरी?
काँग्रेसच्या ४० उमेदवारांना रईस शेख यांचा पाठिंबा
भिवंडी, ता. ४ (बातमीदार) ः आगामी भिवंडी महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय वातावरण तापले असून, काँग्रेसच्या उमेदवारीवरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे. समाजवादी पक्षाचे (सपा) आमदार रईस शेख यांनी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांशी संगनमत करून आपल्या समर्थकांना काँग्रेसची तिकिटे मिळवून दिल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. यामुळे काँग्रेस पक्षाला रईस शेख यांनी अक्षरशः ‘हायजॅक’ केल्याचा आरोप स्थानिक राजकीय वर्तुळातून केला जात आहे.
भिवंडी महापालिकेसाठी काँग्रेसने ६० उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे; मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार यापैकी ३५ ते ४० उमेदवार हे मूळचे समाजवादी पक्षाचे किंवा आमदार रईस शेख यांच्या जवळचे आहेत. ज्यांना सपाने तिकीट नाकारले, अशा उमेदवारांना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या माध्यमातून रईस शेख यांनी काँग्रेसची तिकिटे मिळवून दिली आहेत.
रईस शेख यांचे वर्चस्व
रईस शेख सध्या काँग्रेसच्या तिकिटावर लढणाऱ्या या ‘सपा’ समर्थित उमेदवारांच्या विजयासाठी जोरदार फिल्डिंग लावत आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. रशीद ताहिर मोमीन हेदेखील अधिकृत उमेदवारांसाठी लॉबिंग करीत आहेत. पक्षाच्या या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे काँग्रेसचे काम करणाऱ्या जुन्या कार्यकर्त्यांना धक्का बसला असून, त्यांच्यात नाराजीचे वातावरण आहे.
समाजवादी पक्षातही खळबळ
आमदार रईस शेख यांच्या या ‘धाडसी’ पावलामुळे केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे. आपल्याच आमदाराने दुसऱ्या पक्षाला मदत करणे किंवा तिथून उमेदवार उभे करणे, यावरून समाजवादी पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी आता कारवाईच्या तयारीत असून, त्यांच्यात बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
