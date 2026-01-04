भाजप-राष्ट्रवादी आघाडीच्या गटनेतेपदी शरद तेली
भाजप-राष्ट्रवादी आघाडीच्या गटनेतेपदी शरद तेली
बदलापूर पालिकेत युतीची रणनीती; उपनगराध्यक्ष निवडीकडे लक्ष
बदलापूर, ता. ४ (बातमीदार) : बदलापूर नगरपालिकेत भाजप व राष्ट्रवादी युतीच्या एकत्रित आघाडीच्या गटनेतेपदी नगरसेवक व भाजपचे माजी शहराध्यक्ष शरद तेली यांची एकमताने निवड करण्यात आली. भाजप-राष्ट्रवादी युतीच्या २५ नगरसेवकांच्या एकत्रित आघाडीतून गटनेतेपद भाजपकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार शरद तेली यांची निवड करण्यात आली. नव्या जबाबदारीनंतर शरद तेली व त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, आगामी सत्तास्थापनेसाठी नियोजनाला वेग आला आहे. गटनेतेपदाच्या माध्यमातून पालिकेतील सत्तेचे समीकरण, विविध समित्यांचे सभापती, स्वीकृत नगरसेवक तसेच उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी विशेष रणनीती आखली जाणार असल्याचे संकेत देण्यात येत आहेत.
दरम्यान, निवडणुकीपूर्वीच उपनगराध्यक्षपद राष्ट्रवादीच्या वाट्याला देण्याचा निर्णय झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर उपनगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीच्या प्रियंका दामले यांचे नाव चर्चेत आहे. बदलापूर पालिकेच्या ४९ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटाला २४, तर भाजप-राष्ट्रवादी युतीला २५ जागा मिळाल्या असून, सत्तेसाठी दोन्ही बाजूंमध्ये कांटे की टक्कर असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता. ९) होणाऱ्या उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूक पार पाडताना युतीचा एकही नगरसेवक निवड प्रक्रियेच्या बाहेर राहू नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येत असल्याची माहिती शरद तेली यांनी दिली. विरोधकांकडून राजकीय खेळी होण्याची शक्यता लक्षात घेता, निवडणूक होईपर्यंत नगरसेवकांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, शिवसेना शिंदे गटाकडून युतीतील नगरसेवक फोडून सत्ता स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा असून, त्याला आळा घालण्यासाठी भाजपकडून व्हीप जारी करण्यात आला आहे. उपनगराध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेत अनुपस्थित राहणाऱ्या नगरसेवकाचे पालिका सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ९ जानेवारीच्या निवडीपूर्वी बदलापुरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार असल्याचे संकेत मिळत असून, बदलापूरकरांमध्येही या निवडीबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
