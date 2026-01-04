शिवसेना-टिओकेचे ६६ उमेदवार धनुष्यबाण चिन्हावर
उल्हासनगरात शिंदे गट-टिओकेची महायुती
७७ जागांवर जोरदार मोर्चेबांधणी
उल्हासनगर, ता. ४ (बातमीदार) : उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत यंदा मोठे राजकीय फेरबदल पाहायला मिळत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि ओमी कलानी यांच्या ‘टिओके’चे गठबंधन होत आहे. विशेष म्हणजे, टिओकेचे सर्व उमेदवार यंदा शिवसेनेच्या अधिकृत चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत.
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या युतीत ७८ पैकी ७७ जागांवर उमेदवार उभे करण्यात आले आहेत. शिवसेना शिंदे गटाचे ३५ तर टिओके ३१ जागांवर निवडणूक लढवणार असून धनुष्यबाण हे त्यांचे चिन्ह असणार आहे. तर साई पक्ष ११ जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. साई पक्ष हा नोंदणीकृत पक्ष असल्याने ते स्वतःच्या चिन्हावर लढत आहेत; मात्र टिओकेने २०१७ मध्ये ज्याप्रमाणे भाजपच्या ‘कमळ’ चिन्हावर निवडणूक लढवली होती, त्याच धर्तीवर यंदा ते ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर रिंगणात उतरले आहेत.
१९९७च्या पहिल्या निवडणुकीनंतर आता मोठ्या प्रमाणावर सिंधी उमेदवार धनुष्यबाण चिन्हावर दिसत आहेत. टिओकेने बहुतांश सिंधी पुरुष आणि महिला उमेदवारांना शिवसेनेच्या चिन्हावर संधी दिली आहे. शिवसेनेने पॅनेल १५ मधून काजल अमर जग्याशी या उच्चशिक्षित सिंधी महिलेला उमेदवारी देऊन सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
प्रचाराचे नवे तंत्र
निवडणूक प्रचारात शिवसेनेच्या पारंपरिक गीतांसोबतच आता सिंधी भाषेतील गीतांचाही समावेश करण्यात आला आहे. सिंधी परिसरात धनुष्यबाणाची निशाणी घराघरांत पोहोचवण्यासाठी युतीने जोरदार तयारी केली आहे. भाजपसोबतची युती तुटल्यानंतर शिवसेनेने स्थानिक आघाड्यांशी हातमिळवणी करून भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे.