राज्यस्तरीय मुल्यांकनात जव्हार अव्वल
जव्हार, ता. ४ (बातमीदार) ः राज्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांच्या कार्यप्रदर्शनाचे सर्वांगीण मूल्यमापन गुरुवारी (ता. १) पार पडले. या राज्यस्तरीय गुणांकनात जव्हारचे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.
या मूल्यमापनात आस्थापनाविषयक बाबी, विविध योजनांची अंमलबजावणी व माहिती व्यवस्थापन, अर्थ व लेखा परीक्षण, डिजिटल पोर्टलचा प्रभावी वापर, बांधकामविषयक कामकाज, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता व सुरक्षा व्यवस्था, बैठकींचे नियोजन व अंमलबजावणी तसेच नावीन्यपूर्ण उपक्रम या महत्त्वाच्या घटकांचा सखोल विचार करण्यात आला. या निकषांमध्ये जव्हार प्रकल्प कार्यालयाने उत्कृष्ट नियोजन, पारदर्शक कार्यपद्धती व प्रभावी अंमलबजावणीच्या जोरावर उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. विशेषतः डिजिटल प्रणालींचा प्रभावी वापर, आर्थिक शिस्त तसेच योजनांची वेळेत, गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणीमुळे कार्यालयाची कामगिरी, इतर प्रकल्प कार्यालयांसाठी आदर्श ठरली आहे. हे यश एका व्यक्तीचे नसून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हारअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या एकत्रित, समन्वयपूर्ण व कर्तव्यनिष्ठ कामगिरीचे फलित असल्याचे प्रकल्प अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासुर (भा.प्र.से.) यांनी सांगितले.
