लाचखोरीत ठाणे राज्यात अव्वल
ठाणे, ता. ४ : राज्यात २०२४च्या तुलनेत २०२५ मध्ये लाचखोरीच्या घटनांमध्ये घट होत असताना, ठाणे परिक्षेत्रात मात्र या उलट चित्र पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण राज्यात लाचखोरीचे १४ गुन्हे कमी झाले असले, तरी एकट्या ठाणे परिक्षेत्रात मात्र १६ गुन्हे वाढले आहेत. यामुळे या परिसरात भ्रष्टाचार फोफावत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
२०२५ या वर्षात ठाणे परिक्षेत्रात एकूण ८२ सापळे रचण्यात आले. या कारवाईत १२४ जणांना अटक करण्यात आली आहे. ८२ पैकी केवळ तीन गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल झाले असून ७९ प्रकरणे अद्याप तपासावर प्रलंबित आहेत. ज्या आरोपींवर कारवाई झाली, त्यापैकी ४३ जणांना अद्याप निलंबित करण्यात आलेले नाही. यामध्ये सर्वाधिक महसूल विभाग (१३) आणि पोलिस दल (११) मधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
ठाणे परिक्षेत्रात ठाणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील शिपाई राजेश यशवंत जाधव आणि ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे लिपिक किशोर विश्वनाथ मानकामे यांना ठाणे न्यायालयाने दोषी ठरवत एक वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. हे दोन्ही गुन्हे ठाणेनगर पोलिस ठाण्यात दाखल झाले आहेत. २०२५ मध्ये एकूण ८२ सापळे लावण्यात आले. त्याशिवाय एक अपसंपदाचा गुन्हा दाखल आला आहे. तरी १६ सापळे हे २०२४च्या तुलनेत अधिक आहेत. तर, २०२४ मध्ये ६६ सापळे लावण्यात आले होते. त्याशिवाय सात अपसंपदा आणि एक इतर भष्ट्राचाराचा गुन्ह्याचा समावेश होता.
ठाणे परिक्षेत्रातील पालघर वगळता, ठाणे-४ आणि नवी मुंबई, रायगड, रत्नागिरी तसेच सिंधुदुर्ग येथे प्रत्येकी ३ने गुन्ह्यांचा आकडा वधारला आहे. सर्वाधिक सापळे ठाण्यात ४१ लावण्यात आले. त्यापाठोपाठ नवी मुंबई ११, पालघर आणि रायगड प्रत्येकी दहा, रत्नागिरी सहा आणि सिंधुदुर्ग चार असे एकूण ८२ सापळे लावण्यात आले.
कारवाईचा तक्ता
विभाग २०२४ २०२५ तफावत
ठाणे ३७ ४१ ०४
पालघर १० १० ००
नवी मुंबई ०८ ११ ०३
रायगड ०७ १० ०३
रत्नागिरी ०३ ०६ ०३
सिंधुदुर्ग ०१ ०४ ०३
एकूण ६६ ८२ १६
