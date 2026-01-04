ठाणे स्थानक परिसराचा कायापालट
ठाणे स्थानक परिसराचा कायापालट
‘डीप क्लीन’ मोहिमेने परिसर चकाकला
ठाणे, ता. ४ : दररोज लाखो प्रवाशांची वर्दळ असलेल्या ठाणे रेल्वे स्थानक परिसराने अखेर मोकळा श्वास घेतला आहे. ठाणे महापालिकेच्या वतीने राबवण्यात आलेल्या विशेष ‘डीप क्लीन’ मोहिमेमुळे धूळ आणि कचऱ्याने माखलेला हा परिसर आता आरशासारखा चमकू लागला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सुमारे ३०० ते ३५० कर्मचारी शुक्रवारी रात्री मैदानात उतरले होते. मध्यरात्रीपर्यंत ही साफसफाई मोहीम युद्धपातळीवर सुरू होती.
कोपरी येथील एसटीपी प्रकल्पातील प्रक्रिया केलेले पाणी वापरून सॅटीस पूल, रस्ते, डिव्हायडर, खांब आणि भिंती पाण्याने स्वच्छ धुण्यात आल्या. नेहमीची अस्वच्छता आणि गर्दी पाहून त्रासलेल्या प्रवाशांना शनिवारी सकाळी स्थानक परिसरात एक वेगळाच ताजेपणा अनुभवायला मिळाला. आज स्थानक वेगळंच दिसतंय, अशा उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया ठाणेकरांनी दिल्या. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी महापालिकेसह टीएमटी, वाहतूक पोलिस, रेल्वे प्रशासन आणि अतिक्रमण विभाग या सर्व यंत्रणांनी एकत्र येत काम केले. निवडणुकीच्या तोंडावर थंडावलेली ही मोहीम आता पुन्हा जोर धरताना दिसत आहे.
स्वच्छ, सुंदर ठाणे मोहिमेंतर्गत ठाणे पालिका शहरात डीप क्लीन मोहीम राबवते. पूर्वी प्रत्येक आठवड्याला चालणारी ही मोहीम मध्यंतरी थंडावली होती; पण पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा ही मोहीम जोर धरणार असल्याचे दिसते. याची सुरुवात ठाणे स्थानकातून झाली आहे. शुक्रवारी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे ३०० ते ३५० कर्मचारी स्थानकाच्या साफसफाईसाठी मैदानात उतरले. मध्यरात्रीपर्यंत ही मोहीम सुरू होती. कचरा हटवणे, पाण्याने धुणे, अडथळे दूर करणे, अशी कामे एकाच वेळी सुरू होती.
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर
कोपरी येथील एसटीपी प्रकल्पातील प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्यात आले. या पाण्याने सॅटीस, रस्ते, डिव्हायडर, भिंती, खांब आदी धुण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.