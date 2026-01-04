खोपोली मंगेश काळोखे हत्याकांड. आरोपींच्या पोलीस कोठडीत पाच दिवसांनी वाढ
काळोखे हत्या प्रकरण
आरोपींच्या कोठडीत पाच दिवसांनी वाढ
खालापूर, ता. ४ (बातमीदार) ः खोपोलीतील मंगेश काळोखे यांच्या हत्येप्रकरणी अटकेतील १३ आरोपींना शुक्रवार (ता. ९)पर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली आहे. राजकीय वैमनस्यातून शिवसेना शिंदे गटाचे मंगेश काळोखे यांची २६ डिसेंबरला हत्या झाली होती.
पोलिस पथकाने २४ तासांत हत्येच्या कटातील सूत्रधार आणि सहभागी रवींद्र परशुराम देवकर, ऊर्मिला रवींद्र देवकर, दर्शन रवींद्र देवकर, धनेश रवींद्र देवकर, सचिन संदीप चव्हाण (रा. साईबाबानगर, खोपोली), महेश शिवाजी धायतडक, सागर राजू मोरे, सचिन दयानंद खराडे, दिलीप हरिभाऊ पवार, ओमकार कृष्णा मगर यांना २४ तासांत अटक केली होती. तर एक अल्पवयीन मुलालादेखील ताब्यात घेतले होते. त्या वेळी आरोपींना रविवार (ता. ४)पर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली होती. तपासात रवींद्र देवकर यांनी मंगेश काळोखे याचा खून करण्यासाठी २० लाख रुपयांची सुपारी दिलेल्या ईशा पापा शेख, आदिल मुक्तार शेख व खालीद खलील कुरेशी यांना शनिवारी (ता. ३) पोलिसांनी अटक केली होती. सर्व आरोपींना रविवारी खालापूर येथील न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना ९ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
धाकधूक कमी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे आणि कर्जत भागातील पक्षाचे नेते भरत भगत यांचे नाव आरोपपत्रात आहे. तरी अद्याप तपासात खुनाच्या कटात त्यांचा स्पष्ट सहभाग असल्याचे समोर न आल्याचे रायगड पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी सांगितल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची धाकधूक कमी झाली आहे.
