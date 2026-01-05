शहापूर पोलीसांचा रायझिंग ड्ये
शहापूर पोलिसांची बॅण्ड रॅली
शहापूर, ता. ४ (वार्ताहर) : महाराष्ट्र पोलिस दिनानिमित्त रायझिंग डेचे औचित्य साधून शहापूर पोलिस ठाण्यामार्फत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. आसनगाव येथील शिवाजीराव जोंधळे अभियांत्रिकी महाविद्यालयापासून शहापूर बाजारपेठेपर्यंत बॅण्ड डिस्प्ले रॅली काढण्यात आली.
या रॅलीद्वारे पोलिस दलाच्या शिस्तबद्धतेचे दर्शन घडविण्यात आले. त्याचबरोबर नागरिकांमध्ये नशामुक्ती व सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करण्यावर भर देण्यात आला. नशेपासून दूर राहा, सायबर गुन्ह्यांपासून सावध रहा, अनधिकृत लिंक व फसवणुकीपासून जपा, असे संदेश फलक रॅलीमध्ये लक्ष वेधत होते.
याप्रसंगी शहापूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक मुकेश ढगे यांसह पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, शिवाजीराव जोंधळे महाविद्यालयाच्या प्राचार्या पौर्णिमा सुर्वे व विधी विद्यालयाचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. या उपक्रमामुळे पोलिस व नागरिकांमधील आपुलकी वाढीस लागून समाजात सकारात्मक संदेश पोहोचल्याची भावना पोलिस कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
