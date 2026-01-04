निवडणूक कर्तव्यावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी टपाली मतदान सुविधा
आठही निवडणूक कार्यालयात विशेष मतदान सहाय्यता कक्ष
वाशी, ता. ४ (बातमीदार) : निवडणूक प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी मोठ्या संख्येने शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांतील कर्मचारी निवडणूक कर्तव्यावर नियुक्त केले जातात. मात्र निवडणूक कामात गुंतले असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांचा मतदार म्हणून मतदानाचा हक्क डावलला जाऊ नये, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार नवी मुंबई महापालिकेने टपाली मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ही सुविधा महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी, तसेच नवी मुंबईतील सिडको, इतर शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, खासगी शाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी यांची निवडणूक कर्तव्यावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक कर्मचारी हे नवी मुंबईचे नोंदणीकृत मतदार असले तरी निवडणूक दिवशी कर्तव्यावर असल्याने प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर मतदान करणे त्यांना शक्य होत नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी टपाली मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने नवी मुंबई महापालिकेच्या आठही निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांमध्ये विशेष टपाली मतदान सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत, अशी माहिती या विषयाच्या नोडल अधिकारी तथा उपआयुक्त स्मिता काळे यांनी दिली. या कक्षांमध्ये टपाली मतदान प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन, अर्ज भरण्यास मदत तसेच मतपत्रिका भरताना आवश्यक ते सहकार्य दिले जाणार आहे.
टपाली मतदान नोंदविण्यासाठी ८, ९, १०, ११ आणि १२ जानेवारी या पाच दिवसांत कार्यालयीन वेळेत आठही निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या सहाय्यता कक्षांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून मार्गदर्शन व मदत घेता येणार आहे. याशिवाय नवी मुंबई महापालिका मुख्यालय स्तरावरही विशेष टपाली मतदान सहाय्यता कक्ष सुरू करण्यात आला असून, माहिती व अडचणींसाठी ९८१९४५२४८७ हा हेल्पलाईन क्रमांक कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. तसेच nmmcpostalballot@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही कर्मचारी संपर्क साधू शकतात. टपाली मतदान सुविधेमुळे निवडणूक कर्तव्य बजावत असतानाही कर्मचाऱ्यांचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.