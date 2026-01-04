ऑनलाईन ड्रेस खरेदी महिलेला पडली महागात
ऑनलाइन ड्रेस खरेदी महिलेला पडली महागात
तीन हजारांचे कपडे तब्बल एक लाख ३२ हजारांना; बोगस साईटवरून सायबर फसवणूक
पनवेल, ता. ४ (वार्ताहर) : ऑनलाइन खरेदीच्या वाढत्या सुविधांचा गैरफायदा घेत सायबर भामट्यांनी फसवणुकीचे नवे तंत्र अवलंबल्याची धक्कादायक घटना पनवेल शहरातील करंजाडे परिसरात उघडकीस आली आहे. केवळ तीन हजार रुपयांचे कपडे खरेदी करण्यासाठी ऑनलाइन साईटवर व्यवहार केलेल्या एका ३८ वर्षीय विवाहित महिलेला तब्बल एक लाख ३२ हजार रुपये गमवावे लागले आहेत. याप्रकरणी पनवेल शहर पोलिसांनी अज्ञात सायबर चोरट्यांविरोधात फसवणूक तसेच माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
फसवणूक झालेली महिला पनवेलच्या करंजाडे भागात कुटुंबासह राहते. २६ नोव्हेंबरला ही महिला इन्स्टाग्रामवरील रील्स पाहत असताना तिला ‘आयेशा क्रिएशन’ नावाच्या पेजवर स्वस्त दरात कपडे विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याची जाहिरात दिसली. जाहिरातीत दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने केवळ ३,६०० रुपयांत शिलाईसह दोन ड्रेस मिळतील, असे सांगितले. आकर्षक दरामुळे महिलेच्या पतीने पाठविण्यात आलेल्या स्कॅनरद्वारे ३,६०० रुपये ऑनलाइन पाठविले. त्यानंतर काही दिवसांनी, १२ नोव्हेंबरला सायबर चोरट्यांनी या महिलेला संदेश पाठवून ड्रेस घेऊन येणाऱ्या डिलिव्हरी बॉयचा अपघात झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे ऑर्डर रद्द करून पैसे परत पाठविण्याचा बहाणा करण्यात आला. यासाठी गुगल पेवर पाठवलेली रिक्वेस्ट स्वीकारण्यास सांगण्यात आली; मात्र महिलेच्या पतीने ही रिक्वेस्ट स्वीकारताच पैसे परत मिळण्याऐवजी त्यांच्या खात्यातून थेट ९३ हजार रुपये वजा झाल्याचे लक्षात आले. यानंतर १६ नोव्हेंबरला स्वतःला ‘आयेशा क्रिएशन’चा मालक असल्याचे भासवणाऱ्या दुसऱ्या व्यक्तीने संपर्क साधला. मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे आधीची रक्कम परत पाठवता येत नसल्याचे सांगत, आणखी ३० हजार रुपये पाठविल्यास संपूर्ण रक्कम परत मिळेल, असे सांगण्यात आले. विश्वास ठेवून संबंधित रक्कम पाठविण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा ५,२९८ रुपये पाठविण्याची मागणी करण्यात आली. ही रक्कमही दिल्यानंतरही पुन्हा पैशांची मागणी सुरूच राहिल्याने अखेर आपली फसवणूक होत असल्याचे महिलेच्या लक्षात आले.
