ठाणे मतदारसंघ २१ ते ३३
प्रभाग क्रमांक २१
हिंदू कॉलनी, भास्कर कॉलनी, वंदना सोसायटी, चंद्रनगर, घंटाळी, विष्णूनगर, मासूंदा तलाव
एकूण मतदार : ४२,४७८
स्त्री : २१३५३
पुरुष : २१,१२५
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
भाजप : संजय वाघुले
आताचे उमेदवार
भाजप : संजय वाघुले
शिवसेना ठाकरे गट : तुषार रसाळ
अपक्ष : १
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
भाजप : प्रतिभा मढवी
आताचे उमेदवार
मनसे : संजिता जोशी
भाजप : प्रतिभा मढवी
पॅनल क
मागील नगरसेवक
भाजप : मृणाल पेंडसे
आताचे उमेदवार
भाजप : मृणाल पेंडसे
मनसे : ऊर्मिला डोंगरे
अपक्ष : १
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
भाजप : सुनेश जोशी
आताचे उमेदवार
भाजप : सुनील जोशी
शिवसेना ठाकरे गट : शानू गाला
शिवसेना शिंदे गट : किरण नाकती (बंडखोर)
---------------------
प्रभाग क्रमांक २२
सेंट्रल जेल, महागीरी, खारकर अळी, चेंदणी कोळीवाडा
एकूण मतदार : ४६,८५५
स्त्री : २३,२९६
पुरुष : २३,५५९
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
भाजप : सुनील हंडोरे
आताचे उमेदवार
भाजप : उषा वाघ
काँग्रेस : नमिता मेहरोल
मनसे : प्रज्ञा कांबळे
इतर : सपा, बसप, अपक्ष १
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
भाजप : नम्रता कोळी
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : सुधीर कोकाटे
मनसे : रवींद्र सोनार
काँग्रेस : सुभाष ठोंबरे
पॅनल क
मागील नगरसेवक
शिवसेना : पल्लवी कदम
आताचे उमेदवार
शिवसेना ठाकरे गट : सानिका चव्हाण
काँग्रेस : राखी खैरालिया
भाजप : नम्रता कोळी
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
शिवसेना : सुधीर कोकाटे
आताचे उमेदवार
शिवसेना ठाकरे गट : मयूर जैन
काँग्रेस : संदीप खांबे
शिवसेना शिंदे गट : पवन कदम
अपक्ष : विकास दाभाडे
प्रभाग क्रमांक २३
कळवा, मनीषा नगर, जानकीनगर
एकूण मतदार : ५४,२१६
स्त्री : २६,१८७
पुरुष : २८,०२८
इतर : १
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : मिलिंद पाटील
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : मिलींद पाटील
राष्ट्रवादी श.प.गट : प्रकाश पाटील
राष्ट्रवादी अ.प.गट : सूदर्शन साळवी
अपक्ष : १
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : अपर्णा साळवी
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : मनाली पाटील
राष्ट्रवादी अ.प.गट : रंजन गाला
अपक्ष राष्ट्रवादी श.प.गट पुरस्कृत : प्रमीला केणी
पॅनल क
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : प्रमिला केणी
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : अपर्णा पाटील
राष्ट्रवादी अ.प.गट : सेजल कदम
राष्ट्रवादी श.प.गट : सपना पाटील
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : दिवंगत मुकुंद केणी
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : मंदार केणी
शिवसेना ठाकरे गट : विलास गायकर
काँग्रेस : हमीद शेख
अपक्ष : १
------------------------
प्रभाग क्रमांक २४
विटावा, भोलानगर, आनंदनगर, गणपतीपाडा
एकूण मतदार : ५१,५८६
स्त्री : २३,२१९
पुरुष : २८,३६५
इतर : २
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : आरती गायकवाड
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : आरती गायकवाड
काँग्रेस : आरती कडकधोंड
राष्ट्रवादी अ.प.गट : माधुरी ठाकरे
राष्ट्रवादी श.प.गट : सुषमा पाटील
इतर : १, अपक्ष ३
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
शिवसेना : प्रियांका पाटील
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : प्रियांका पाटील
राष्ट्रवादी श.प.गट : वैशाली खारकर
शिवसेना ठाकरे गट : अनिता गवते
इतर : १
पॅनल क
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : जितेंद्र पाटील
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : जितेंद्र पाटील
राष्ट्रवादी अ.प.गट : रवींद्र कोळी
राष्ट्रवादी श.प.गट : सुशांत सूर्यराव
भाजप : रवींद्र कोळी
अपक्ष : ३
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
शिवसेना : पूजा करसुले
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : संतोष तोंडकर
काँग्रेस : हर्षल कोळी
राष्ट्रवादी श.प.गट : अक्षय ठाकूर
राष्ट्रवादी अ.प.गट : विजय पवार
अपक्ष : १
प्रभाग क्रमांक २५
पौडपाडा, आतकोनेश्वर नगर, घोलाईनगर, वगई कॉलनी, अपर्ना राज सासेसायटी
एकूण मतदार : ५३,८५९
स्त्री : २२,२५३
पुरुष : ३१,५३१
इतर : ७५
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : महेश साळवी
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : महेश साळवी
राष्ट्रवादी श.प.गट : रिटा यादव
राष्ट्रवादी अ.प.गट : सुरेश शेवाळे
अपक्ष : २
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
शिवसेना : मंगल कळंबे
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : अमिषा पाटील
काँग्रेस : पुष्पा कदम
राष्ट्रवादी अ.प.गट : नेहा पांडेय
राष्ट्रवादी श.प.गट : रेखा यादव
शिवसेना ठाकरे गट : सलोनी सुर्वे
अपक्ष : १
पॅनल क
मागील नगरसेवक
अपक्ष : वर्षा मोरे
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी श.प.गट : वर्षा मोरे
राष्ट्रवादी अ.प.गट : प्रियांका खोपडे
शिवसेना शिंदे गट : चंद्रकांत साळवी
इतर : २
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : प्रकाश बर्डे
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी श.प.गट : प्रकाश बर्डे
भाजप : दिनानाथ पांडे
राष्ट्रवादी अ.प.गट : बुद्धीराम शर्मा
इतर : ३, अपक्ष ४
प्रभाग क्रमांक २६
हनुमाननगर, गौतमनगर, देवीपाडा, शैलोशनगर
एकूण मतदार : ५२,८६८
स्त्री : २५,८७०
पुरुष : २६,९९६
इतर : २
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : अनिता किणे
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी अ.प.गट : अनिता किणे
काँग्रेस : वनिता पाटील
राष्ट्रवादी श.प.गट : मनीषा भगत
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
काँग्रेस : दीपाली भगत
आताचे उमेदवार
काँग्रेस : फेमिदा खान
राष्ट्रवादी अ.प.गट : संगीता पालेकर
भाजप : अनुसया भगत
राष्ट्रवादी श.प.गट : दीपाली भगत
पॅनल क
मागील नगरसेवक
काँग्रेस : यासीन कुरेशी
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी श.प.गट : यासीन कुरेशी
राष्ट्रवादी अ.प.गट : प्रेमनाथ भगत
काँग्रेस : इम्तियाज मालीम
भाजप : कल्पना सुर्यवंशी
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
अपक्ष : विश्वनाथ भगत
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी श.प.गट : अखलाक कुरैशी
काँग्रेस : आदिल खान
राष्ट्रवादी अ.प.गट : विश्वनाथ भगत
--------
प्रभाग क्रमांक २७
दिवा, साबे, सदगुरू नगर, बी. आर. नगर
एकूण मतदार : ५५,०३०
स्त्री : २५३६१
पुरुष : २९६६७
इतर : २
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
शिवसेना : शैलेश पाटील
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : शैलेश पाटील
मनसे : प्रकाश पाटील
पॅनल ब
शिवसेना : अंकिता पाटील
आताचे उमेदवार
शिवसेना ठाकरे गट : नीलम पाटील
शिवसेना शिंदे गट : स्नेहा पाटील
मनसे : नीता भगत
इतर : १, अपक्ष- २
पॅनल क
मागील नगरसेवक
शिवसेना : दीपाली भगत
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : दीपाली भगत
मनसे : मयुरी पोरजी
इतर : १, अपक्ष- १
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
शिवसेना : अमर पाटील
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : आदेश भगत
मनसे : प्रशांत गावडे
शिवसेना ठाकरे गट : सचिन पाटील
इतर : १ वंचित, १ बसप, अपक्ष १
प्रभाग क्रमांक २८
आगासन, म्हातार्डी, बेतवडे, दातीवली, भेलेनाथ नगर, बेडेकर नगर
एकूण मतदार : ४७,९७४
स्त्री : २१,९६६
पुरुष : २६,००४
इतर : ४
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
शिवसेना : दीपक जाधव
आताचे उमेदवार
काँग्रेस : उत्तम कदम
शिवसेना शिंदे गट : दीपक जाधव
शिवसेना ठाकरे गट : योगेश निकम
इतर : ४, अपक्ष ३
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
शिवसेना : दर्शना म्हात्रे
आताचे उमेदवार
मनसे : रेश्मा पवार
शिवसेना ठाकरे गट : ज्योती पाटील
शिवसेना शिंदे गट : दर्शना म्हात्रे
अपक्ष : १
पॅनल क
मागील नगरसेवक
शिवसेना : सुनीता मुंडे
आताचे उमेदवार
मनसे : अंकिता कदम
शिवसेना शिंदे गट : साक्षी मढवी
मागील नगरसेवक
शिवसेना : रमाकांत मढवी
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : रमाकांत मढवी
काँग्रेस : किरण ताटे
शिवसेना ठाकरे गट : रोहिदास मुंडे
इतर : ३, अपक्ष- २
-------------------------
प्रभाग क्रमांक २९
दिवा, साबे, खर्डी, डावले, पडले, देसाई, सागर्ली, खिडकाळी, डायघर, शिळकौसा, सानखार
एकूण मतदार : ४७,८३६
स्त्री : २१,८८७
पुरुष : २५,९४३
इतर : ६
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : बाबाजी पाटील
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : अर्चना पाटील
शिवसेना ठाकरे गट : अंकिता पाटील
राष्ट्रवादी श.प. गट : मयुरी म्हात्रे
अपक्ष : २
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : नादिरा सुरमे
आताचे उमेदवार
भाजप : वेदिका पाटील
मनसे : शीतल पाटील
शिवसेना ठाकरे गट : शीतल पाटील
राष्ट्रवादी श.प. गट : हाजरा शेख
राष्ट्रवादी अ. प. गट : निकीता मुंढे
पॅनल क
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : सुलोचना पाटील
आताचे उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट : बाबाजी पाटील
शिवसेना ठाकरे गट : स्वप्नील पावशे
राष्ट्रवादी श.प.गट : हिरा पाटील
काँग्रेस : सफराज पावले
----------------------------
प्रभाग क्रमांक ३०
किस्मत कॉलनी
एकूण मतदार : ५७,७९३
स्त्री : २८,६२१
पुरुष : २९,१६८
इतर : ४
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : हसीना शेख
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी श.प.गट : नाझिमा अन्सारी
राष्ट्रवादी अ.प.गट : आबिदा अली कलदाने
एमआयएम : नफीस अन्सारी
अपक्ष : ३
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : हाफिजा नाईक
काँग्रेस : मुशीरा तंबोली
राष्ट्रवादी श.प.गट : रुमाना शेख
राष्ट्रवादी अ.प.गट : सिद्धीकी फरहा
इतर : १ एमआयएम, १ सप
पॅनल क
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : शेख जाफर नोमिन अन्वर
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी अ.प.गट : नेहा नसरुद्दीन नाईक
काँग्रेस : राहीला मोमीन
राष्ट्रवादी श.पा.गट : तब्बसूम शेख
इतर : १ आप, १ एमआयएम, १ मुस्लिम लीग, अपक्ष ३
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : सिराज अहमद
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी श.प.गट : सिराज डोंगरे
राष्ट्रवादी अ.प.गट : जफर नोमानी
काँग्रेस : शारिक शेख
इतर : १ एमआयएम, १ मुस्लिम लीग, १ आप, अपक्ष- ५
-----------------------
प्रभाग क्रमांक ३१
संजय नगर, शंकर मंदिर, मेक कंपनी, आनंद कोळीवाडा
एकूण मतदार : ४९,५६२
स्त्री : २३,८६३
पुरुष : २५,६९६
इतर : ३
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : सुनीता सातपुते
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी अ.प.गट : राजन किणे
राष्ट्रवादी श.प.गट : महेंद्र कोमुर्लेकर
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : रूपाली गोटे
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी अ.प.गट : रशीद असगर
राष्ट्रवादी श.प.गट : दिव्या गोटे
भाजप : नाजिया तांबोळी
काँग्रेस : अक्षया म्हस्के
अपक्ष : १
पॅनल क
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : राजन किणे
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी श.प.गट : पल्लवी जगताप
राष्ट्रवादी अ.प.गट : मनीषा पवार
काँग्रेस : मानसी शिंदे
इतर : १, अपक्ष १
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी : मोरेश्वर किडे
आताचे उमेदवार
काँग्रेस : शारिक शेख
राष्ट्रवादी श.प. गट : मोहम्मद डोंगरे
राष्ट्रवादी अ. प. गट : जफर शेख
इतर : तीन, अपक्ष पाच
-----------------
प्रभाग क्रमांक ३२
नशेमन कॉलनी, मक्सद नगर, वफा हील्स, ऑर्किड कॉम्पेक्स, सोनाजी नगर
एकूण मतदार : ५६,५९७
स्त्री : २७,७५८
पुरुष : २८,८२९
इतर : १०
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : फरझाना शेख
आताचे उमेदवार
आप : मुसा हाजी चौहान
राष्ट्रवादी अ.प.गट : इनायतबेग मिर्झा
राष्ट्रवादी श.प.गट : शकिर शेख
एमआयएम : मयूर सारंग
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : अशारिन राऊत
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी श.प.गट : मराजिया पठाण
राष्ट्रवादी अ.प.गट : आशरीन राऊत
पॅनल क
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : अशरफ शानू पठाण
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी श.प.गट : सीमा दाते
राष्ट्रवादी अ.प.गट : सय्यद शबाना वसीम
अपक्ष : २
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : मिराज खान
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी श.प.गट : अशरफ शानू पठाण
राष्ट्रवादी अ.प.गट : तौहीद मोहम्मद शेख
एमआयएम : गफ्फार शेख
इतर : १ आप, ४ अपक्ष
-------------------
प्रभाग क्रमांक ३३
चर्नीपाडा, देवरी पाडा, रशीद कंपाऊंड
एकूण मतदार : ५९,८१६
स्त्री : २९,४५७
पुरुष : ३०,३५५
इतर : ४
पॅनल अ
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : साजिया अन्सारी
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी अ.प.गट : मोहम्मद राऊत
राष्ट्रवादी श.प.गट : खांचे मोहम्मद जैद अतिक खांचे
इतर : १ सप, १ एमआयएम
पॅनल ब
मागील नगरसेवक
एमआयएम : हाजरा शेख
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी अ.प.गट : साजिदा परवीन अन्सारी
राष्ट्रवादी श.प.गट : सलमा अन्सारी
एमआयएम : आयेशा शेख
पॅनल क
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस : जमीला खान
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी अ.प.गट : हफ्सा जुबैर अन्सारी
राष्ट्रवादी श.प.गट : सुरमे नादिरा यासीन
काँग्रेस : साजिदा यामीन कुरेशी
मुस्लिम लीग : सुमैया शेख
भाजप : अतिया शेख
एमआयएम : शबनम शेख
अपक्ष : ३
--
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
एमआयएम : आजमी शाह आलम शाहिद
आताचे उमेदवार
राष्ट्रवादी अ.प.गट : आजमी शहलाम मोहम्मद शाहीद
राष्ट्रवादी श.प.गट : समीर शमीम खान
एमआयएम : अब्दुल खान
काँग्रेस : फारुक अब्दुल सत्तार बुबेर
भाजप : सय्यद सोहेल हबीब
अपक्ष : ४
