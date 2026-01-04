स्टॅम्प पेपरवर जाहीरनामा
घाटकोपर, ता. ४ (बातमीदार) ः प्रभाग क्रमांक १२२ पवई येथून निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या अपक्ष उमेदवाराने ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर आपला निवडणूक जाहीरनामा जाहीर करून निवडून आल्यानंतर १०० दिवसांच्या आत प्रभागातील प्रमुख नागरी कामे पूर्ण करण्याचे कायदेशीर आश्वासन दिले आहे. बांधिलकी जाहीरपणे स्वीकारणारा हा उपक्रम नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करणारा असल्याचे मत या अपक्ष उमेदवार प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केले आहे.
