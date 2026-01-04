हिरव्या वाटाण्याचे दर उतरले
हिरव्या वाटाण्याचे दर उतरले
आवक वाढल्याने घाऊकसह किरकोळ बाजारात ग्राहकांना दिलासा
तुर्भे, ता. ४ (बातमीदार) : मागील काही आठवड्यांपासून भाज्यांच्या वाढलेल्या दरांमुळे हैराण झालेल्या ग्राहकांना हिरव्या वाटाण्याच्या दरघटीमुळे दिलासा मिळाला आहे. सध्या किरकोळ बाजारात हिरव्या मटारच्या शेंगा अवघ्या ४० रुपये प्रतिकिलो दराने उपलब्ध होत आहेत.
हिवाळा हा हिरव्या भाज्यांचा मुख्य हंगाम मानला जातो. या काळात शेतातून मोठ्या प्रमाणावर ताज्या भाज्यांची आवक बाजारात सुरू होते. मात्र दिवाळीनंतर अधूनमधून झालेल्या अवकाळी पावसामुळे अनेक भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे बाजारातील आवक घटली आणि भाज्यांचे दर चढे राहिले होते. आता मात्र मागील आठवडाभरापासून हवामान अनुकूल झाल्याने भाजीपाल्याची आवक वाढली असून त्याचा थेट परिणाम दरांवर दिसून येत आहे. विशेषतः हिरव्या वाटाण्याच्या बाबतीत सध्या मोठ्या प्रमाणावर आवक वाढली आहे. पावसाळ्यात आणि श्रावण महिन्यात प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील थंड हवेच्या ठिकाणांहून मटार बाजारात येतो. पावसाळा संपल्यानंतर हा हंगाम काही काळासाठी मंदावतो. त्यानंतर हिवाळ्यात पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तसेच महाबळेश्वर परिसरातून हिरव्या वाटाण्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक सुरू होते. सध्या याच भागांतून बाजारात मटारची आवक वाढल्याने दर घसरले आहेत. घाऊक बाजारात सध्या हिरव्या वाटाण्याच्या शेंगांना १८ ते २६ रुपये प्रतिकिलो असा भाव मिळत आहे. परिणामी किरकोळ बाजारात हा दर ४० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत खाली आला आहे. व्यापाऱ्यांच्या माहितीनुसार सध्या दररोज घाऊक बाजारात हिरव्या वाटाण्याच्या सुमारे २५ ते ३० गाड्या येत आहेत. आवक अशीच सुरू राहिल्यास पुढील काही दिवस दर स्थिर राहण्याची किंवा आणखी थोडी घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दर कमी झाल्याने गृहिणी आणि हॉटेल व्यावसायिकांकडून हिरव्या वाटाण्याची मागणी वाढताना दिसत आहे. उसळ, भाजी, पुलाव, कोशिंबीर यांसारख्या पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर होणाऱ्या हिरव्या वाटाण्यामुळे हिवाळी पदार्थांची चव वाढणार आहे. एकूणच आवक वाढल्याने आणि दर नियंत्रणात आल्याने हिरव्या वाटाण्याच्या बाबतीत सध्या ग्राहकांसाठी समाधानकारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
