‘बिग बॉस मराठी’चा जय दुधाने याला ताब्यात
जय दुधाणेला अटक
फसवणूकप्रकरणी कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : एमटीव्ही स्प्लिट्सविला १३ चा विजेता आणि ‘बिग बॉस मराठी’चा फर्स्ट रनर-अप असलेल्या जय दुधाणे याला ठाणे पोलिसांनी मुंबई विमानतळावरून पाच कोटींच्या फसवणूकप्रकरणी रविवारी पहाटे ताब्यात घेतले आहे. तो देशाबाहेर पळ काढण्याच्या प्रयत्नात असतानाच ही कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच त्याला येत्या ८ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश ठाणे न्यायालयाने दिले आहेत. वर्तकनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण माने यांनी ही माहिती दिली.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुकानाचा गाळा विक्री करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप जय दुधाणे याच्यावर आहे. या प्रकरणात गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाल्याची तक्रार समोर आली आहे. २८ ऑगस्ट २०२५ला शासकीय सेवानिवृत्त असलेल्या प्रशांत पाटील (वय ६१) यांनी तक्रार नोंदवल्यानंतर तपासात जयचे नाव पुढे आले. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्याच्यासह त्याच्या कुटुंबीयांचीही चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात जयचे आजी-आजोबा, आई आणि बहिणीचीही चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. तपासात आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुढील तपास वर्तकनगर पोलिस करीत आहेत.
