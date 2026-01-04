ऑनलाईन सेवेमुळे हजारो वीज ग्राहकांच्या नावात घर बसल्या बदल
१० हजार जणांना भारवाढीचा लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : महावितरणच्या वीज ग्राहकांच्या नावात ऑनलाइन सेवेमुळे सहजपणे बदल करणे शक्य होणार आहे. गेल्या दोन महिन्यांत आतापर्यंत तब्बल ५८,१६७ ग्राहकांनी घरबसल्या नावात बदल करून घेतला. त्याचसोबत वीज ग्राहकांना मंजूर भार वाढवून घेण्यासाठी सुरू केलेल्या सुविधेचा १०,४२८ ग्राहकांना लाभ झाला आहे.
महावितरणने जीवन सुलभतेसाठी वीज ग्राहकांना जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाइन द्याव्यात, जेणेकरून वीज ग्राहकांना घरबसल्या सुविधांचा लाभ घेता येईल व त्यांना कार्यालयात जावे लागणार नाही, असा प्रयत्न चालू आहे. त्यानुसार महावितरणने वीजजोडणी नावात बदल आणि मंजूर भार बदल यासाठी ऑनलाइन व झटपट सुविधा उपलब्ध केली आहे. खरेदी-विक्री, वारसा हक्क किंवा इतर कारणांमुळे घर किंवा इतर मालमत्तेच्या मालकीमध्ये बदल झाल्यानंतर वीजबिलाच्या ग्राहक नावात बदल करण्यासाठी अर्ज करण्यात येतो. या प्रक्रियेसाठी महावितरण मोबाईल ॲप अथवा www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर वीजग्राहकांना ‘लॉग-इन’द्वारे ऑनलाइन अर्ज सादर करता येतो. ग्राहकाला कोणत्या कारणासाठी नाव बदलणे आवश्यक आहे त्याचा पर्याय निवडला, की त्यानुसार आवश्यक ते निवडक दाखले जोडावे लागतात. त्यानंतर ऑनलाइन पद्धतीने प्रक्रिया शुल्क भरल्यानंतर तीन ते सात दिवसांत नावातील बदलाची प्रक्रिया पूर्ण होते.