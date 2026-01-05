प्रदूषणाचा तारापूरला वेढा
तारापूरला प्रदूषणाचा विळखा
औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांवर रंगांचे थर
बोईसर, ता. ५ (वार्ताहर) ः तारापूर औद्योगिक वसाहत रंगनिर्मितीच्या उद्योगांमधील प्रदूषण वाढले आहे. परिसरातील रस्त्यांवर रंगांचे थर साचल्याने परिसरात भटकणारे श्वान, गुराढोरांची त्वचा रंगीत झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
पोटापाण्यासाठी कारखान्यांत काम करणारे अनेक कामगार दिवसभर रंगांच्या थेट संपर्कात राहतात; मात्र अनेक ठिकाणी संरक्षणात्मक कपडे, मास्क, हातमोजे किंवा नियमित आरोग्य तपासणीची ठोस व्यवस्था नसल्याने आरोग्य धोक्यात आले आहे. तर रंगांच्या संपर्कामुळे अनेकांना त्वचारोग, श्वसनाचे विकार तसेच दीर्घकालीन आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशातच रंगनिर्मिती प्रक्रियेतून बाहेर पडणाऱ्या रंगांची भुकटी वाहतुकीदरम्यान रस्त्यांवर पसरत आहे. या रंगांच्या संपर्कात आल्याने जनावरांची त्वचा रंगीत झाल्याने आजार जडण्याची भीती प्राणीमित्रांनी व्यक्त केली आहे.
-------------------------------------
नियमांना हरताळ
- काही उद्योग नफ्यासाठी नियमांना हरताळ फासत आहेत. त्यामुळे रंगनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची कडक तपासणी करावी. प्रदूषण थांबवण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबवाव्यात, तसेच कामगार, नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत आहे.
- तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील काही कारखान्यांच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात रंगयुक्त पाणी आढळून येत आहे. याचा परिणाम परिसरातील श्वानांसह इतर जीवसृष्टीवर झाला आहे. ही बाब केवळ प्राण्यांपुरती मर्यादित नसून याचा थेट आणि गंभीर परिणाम पर्यावरणावर होण्याची शक्यता आहे.
----------------------------
रंगांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. भविष्यात तारापूर रंगांच्या विळख्यात गुदमरेल, अशी भीती आहे. त्यामुळे संबंधित कारखान्यांची तातडीने सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
- केतन राऊत, अध्यक्ष, कामगार पर्यावरण व औद्योगिक नियम नियंत्रण संघटना
---------------------------------
कारखान्यांतून बाहेर सोडल्या जाणाऱ्या रंगयुक्त पाण्यामुळे परिसरातील श्वान, इतर जनावरांवर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम होत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून पर्यावरण, मानवी आरोग्यालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने तातडीने चौकशी करून कठोर कारवाई करावी.
- अजित मंत्री, प्राणीमित्र
