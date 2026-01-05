लाल बावट्याच्या धरणे आंदोलनाला ऐतिहासिक यश
लाल बावट्याच्या लढ्याला यश
मारहाण प्रकरणात कारवाईसाठी धरणे आंदोलन
बोईसर, ता. ५ (वार्ताहर) : आदिवासी तरुणाला मारहाण प्रकरणात आरोपीला अटक करावी, या मागणीसाठी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे लाल बावटा पक्षाने धरणे आंदोलन केले होते. या प्रकरणातील आरोपीला अटक करण्यात आल्याने १२ दिवसांच्या लढ्याला यश आले आहे.
पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात सुरू झालेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाने संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेतले होते. कडाक्याच्या थंडीत, रात्रंदिवस चुली पेटवून, लाल बावट्याच्या कार्यकर्त्यांनी जिद्द, शिस्तबद्ध पद्धतीने आंदोलन उभारले होते. आंदोलनादरम्यान प्रशासनाशी आठ वेळा चर्चा झाल्या; मात्र प्रत्येक वेळी टाळाटाळीची भूमिका दिसून आली. तरीही आंदोलनकर्ते डगमगले नाहीत. प्रशासनाने दखल घेतल्याने जिल्हा कमिटीने आक्रोश मोर्चा, बोईसर-पालघर महामार्ग रोकोचा इशारा दिला. त्यानंतरच यंत्रणा खडबडून जागी झाली. आंदोलनाला विविध संघटना, राजकीय घटकांचा पाठिंबा मिळाला, तर दुसरीकडे दबाव आणण्याचे प्रयत्नही झाले; मात्र लाल बावट्याचा संघर्ष अधिक तीव्र केला होता.
-----------------------------
केवळ एका आरोपीला अटक नाही, तर शोषणाविरुद्ध जनतेच्या लढ्याचा विजय आहे. आंदोलन स्थगित करायचे की पुढील रणनीती ठरवायची, याबाबत लवकरच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल.
- कॉ. सुशांत मेरे, सहसचिव, पालघर
