स्टार प्रचारकांची फौज मैदानात
मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय नेत्यांच्या सभांची तयारी
विरार, ता.५ (बातमीदार)ः वसई-विरार शहर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रचाराची रणधुमाळी दिवसेंदिवस होत आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या रणधुमाळीत महाराष्ट्रातील तसेच राज्याबाहेरील मोठ्या नेत्यांची एंट्री होणार असल्याने प्रचार अधिकच रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत.
वसई-विरार परिसरातील उत्तर भारतीय मतदारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे ९ जानेवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वसईत जाहीर सभा घेणार असून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचीही वसईत सभा होत आहे. याशिवाय शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे वसईत प्रचार सभा घेणार आहेत. त्याचबरोबर युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे वसई-विरारच्या दौऱ्यावर येणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महायुतीसोबतच विरोधकांकडूनही प्रचारात मोठ्या नेत्यांची ताकद पणाला लावली जाणार आहे. दुसरीकडे, मनसे, बहुजन विकास आघाडी यांच्यात युती झाल्याने माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, माजी आमदार क्षितिज ठाकूर, राजेश पाटील असे स्थानिक नेते दाखल झाले आहेत.
रंगत वाढणार
विविध प्रभागांमध्ये प्रचार फेऱ्या, बैठका आणि जनसंवाद साधत विविध पक्षांनी मुसंडी मारली आहे. वसई-विरार पालिका निवडणूक आता स्थानिक प्रश्नांपुरती मर्यादित नसल्यामुळे राज्य, राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांच्या सभांमुळे अधिक लक्षवेधी ठरणार आहे. विशेषतः उत्तर भारतीय मतांसाठी भाजपकडून महाराष्ट्राबाहेरील नेते आणण्याची शक्यता अधिक असून काही दिवसांत प्रचाराचा जोर आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
