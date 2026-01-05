आयत्यावेळी काँग्रेसमध्ये आलेल्यांना उमेदवारी
उल्हासनगर, ता. ५ (बातमीदार) : उल्हासनगर महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत काँग्रेसने धक्कादायक पण रणनीतीपूर्ण पाऊल टाकत इतर पक्षांतून आयत्यावेळी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या उमेदवारांना संधी दिली आहे. जिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे यांनी नव्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत ही खेळी खेळली आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
काँग्रेसमध्ये नुकतेच प्रवेश केलेले डॉ. हितेश सचवानी, रॅम्प सिंगर कुलदीपसिंह लबाना, उद्योगपती व सामाजिक कार्यकर्ते विजय ठाकूर; तसेच शंकर सोनेजा यांना थेट उमेदवारी देण्यात आली आहे. या निर्णयामागे केवळ राजकीय गणित नसून, समाजात प्रभावी काम करणाऱ्या आणि विविध क्षेत्रांत ओळख असलेल्या व्यक्तींना संधी देण्याचा विचार असल्याचे पक्षनेतृत्वाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. उमेदवारी जाहीर करताना झालेल्या बैठकीला जिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे यांच्यासह काँग्रेस सेवादल अध्यक्ष शंकर आहूजा, ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धडके, सुनील बेहराणी यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. आयत्यावेळी पक्षात आलेल्यांना उमेदवारी देण्याच्या निर्णयामुळे पक्षांतर्गत; तसेच विरोधी पक्षांतून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र, काँग्रेसने घेतलेला हा निर्णय निवडणुकीत कितपत यशस्वी ठरतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पॅनल क्रमांक १८ निश्चित
पॅनल क्रमांक १८मध्ये माजी नगरसेविका अंजली साळवे, शीतल सपकाळ यांच्यासह विजय ठाकूर व शंकर सोनेजा यांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. या पॅनलमध्ये अनुभवी आणि नव्या चेहऱ्यांचा समतोल साधण्यात आल्याचे दिसून येते.
सर्वसमावेशक विकासावर भर
काँग्रेसचा मूलमंत्र हा समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा आहे. समताधिष्ठित व सर्वसमावेशक विकास हाच काँग्रेसचा ध्यास आहे. त्याच भूमिकेतून उमेदवारांची निवड केल्याचे जिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे म्हणाले. उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने तब्बल ३२ उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक युवकांना संधी देण्यात आली आहे. नव्या विचारांचे, ऊर्जावान आणि समाजाशी थेट जोडलेले नेतृत्व पुढे आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
