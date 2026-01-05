विविध स्वीप उपक्रमांचे आयोजन
निवडणूक जनजागृतीसाठी विविध स्वीप उपक्रमांचे आयोजन
कल्याण, ता. ५ (वार्ताहर) : निवडणुकीच्या जनजागृतीसाठी पालिकेने अनेक स्वीप उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. जनमानसात मतदानाबाबत अधिकाधिक जनजागृती व्हावी या दृष्टीकोनातून कल्याण पश्चिम येथील सिटी पार्कमध्ये तसेच वसार, भाल बस थांबा परिसर, चक्कीनाका परिसर याठिकाणी जेसीएस मराठी महाविद्यालय, प्रगती विदयामंदिर प्राथमिक शाळा यांच्या विदयार्थ्यांमार्फत जनजागृतीपर पथनाट्यांचे आयोजन करण्यात आले आहेत.
यावेळी स्वीपचे नोडल अधिकारी संजय जाधव, सहाय्यक नोडल अधिकारी विजय सरकटे, जेसीएस शाळेचे मुख्याध्यापक गणेश कोळेकर व प्रगती विद्यामंदिर प्राथमिकचे मुख्याध्यापक संतोष माने आणि इतर शिक्षक उपस्थित होते. तर महापालिकेच्या विविध शाळांमध्ये आकर्षक रांगोळीच्या माध्यमातून, फुलांच्या माध्यमातून तसेच मेंहदीच्या माध्यमातून अनोख्या पध्दतीने मतदानाची जनजागृती करण्यात आली.