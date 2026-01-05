महायुतीच्या महापौरासाठी कंबर कसावी
भिवंडी, ता. ५ (वार्ताहर) : केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून भिवंडी शहराचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल, तर आगामी महापालिकेत महायुतीचा महापौर बसवणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी केवळ भाषणे न करता कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष कामाला लागावे आणि १५ जानेवारीपर्यंत सर्वांनी दक्ष राहावे, असे आवाहन आमदार महेश चौघुले यांनी केले.
ते कामतघर येथील ओसवालवाडी परिसरात प्रभाग क्रमांक २१ मधील महायुतीचे शिवसेना उमेदवार मनोज काटेकर, वंदना काटेकर, संदीप भोईर व वनिता भगत यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. या वेळी शिवसेना नेते प्रकाश पाटील, उपनेते रूपेश म्हात्रे, हालारी समाजाचे पदाधिकारी, तसेच परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. आमदार चौघुले यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भिवंडी शहरात सर्वाधिक विकासकामांसाठीचा निधी हा कामतघर-अंजूरफाटा परिसरात आला आहे. याचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जाते. या निधीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यामध्ये मनोज काटेकर यांचा सिंहाचा वाटा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
