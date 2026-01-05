पालिका कर्मचाऱ्यांकडून राजकीय मदत?
भिवंडी, ता. ५ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. या कालावधीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम, सभा, रॅली अथवा प्रचारात सहभागी होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना पालिकेच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. मात्र, तरीही पालिकेतील काही कर्मचारी लपूनछपून आपल्या ‘आका’साठी काम करत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता पथकाचे प्रमुख व महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे.
भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिका निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर संपूर्ण पालिका हद्दीत आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. तिची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश असलेले आचारसंहिता पथक कार्यरत आहे. मात्र, काही कर्मचारी जाणीवपूर्वक ठराविक प्रभागांमध्ये गस्त घालत नसल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांकडून दिली जात आहे. निवडणूक कालावधीत आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक बळाचा गैरवापर रोखणे, तसेच मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या वस्तूंच्या वाटपावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाालिक क्षेत्रात भरारी पथके व व्हिडिओ सर्व्हेलन्स पथके तैनात केली आहेत. या पथकांमार्फत शहरातील सर्व राजकीय हालचालींचे छायाचित्रीकरण केले जात आहे.
दरम्यान, पालिकेच्या आस्थापनेवर आणि कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्रचार, सभा, रॅली अथवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होता येणार नाही. तसेच समाज माध्यमांवर राजकीय स्वरूपाचे स्टेटस, पोस्ट किंवा रील्स शेअर करण्यासही मनाई केली आहे. या संदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा उल्लंघन निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाखाली कायदेशीर तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती आचारसंहिता प्रमुख व अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके यांनी दिली.
आचारसंहितेचे उल्लंघन
शहरातील काही भागांमध्ये रात्रीच्या वेळी आर्थिक देवाणघेवाण सुरू असल्याचे आरोप होत आहेत. तसेच काही मोहल्ल्यांमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक ठिकाणी बिर्याणीचे रात्रीच्या वेळी वाटप होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या प्रकारांमुळे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असून, आचारसंहिता पथकाने तातडीने दखल घेऊन कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.