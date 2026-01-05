भिवंडीत चिमुकलल्यांचे वार्षिक स्नेहसंमेलन संपन्न
भिवंडीत चिमुकल्यांचे वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात
भिवंडी, ता. ५ (वार्ताहर) ः जनरल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटच्या प. रा. विद्यालय प्रांगणातील पूर्व प्राथमिक शाळेचा वार्षिक स्नेहसंमेलन गणपती मंदिर सभागृह येथे पार पडले. शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष श्याम शिंगासणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून माजी विद्यार्थी डॉ. आदित्य कोंडलेकर उपस्थित होते.
डॉ. आदित्य कोंडलेकर यांनी शाळेसाठी रोख देणगी देत कृतज्ञता व्यक्त केली. यावेळी चिमुकल्यांनी संस्था पातळीवर नाट्य स्पर्धेत बक्षीस मिळवलेली पर्यावरण संरक्षणापर नाटिका सादर केली. तर, अनेक विद्यार्थ्यांनी नृत्य-गायन सादर करत उपस्थितांची मने जिंकली. मुख्याध्यापिका अनिता सुतार यांनी मान्यवरांचे स्वागत व प्रस्ताविक केले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शाळेतील शिक्षकवृंद, शाळेत समिती सदस्य यांनी विशेष मेहनत घेतली.
