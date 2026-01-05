१२ फूट लांबीच्या अजगराला जीवदान
१२ फूट लांबीच्या अजगराला जीवदान
सावरीपाडा परिसरात सर्पमित्रांचे रेस्क्यू ऑपरेशन
कासा, ता. ५ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील सावरीपाडा परिसरात तब्बल १२ फूट लांबीचा अजगर आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. सर्पमित्रांनी या अजगराला पकडून सुरक्षितपणे वनविभागाच्या ताब्यात देत त्याला जीवदान दिले.
नरपड आंबेवाडी येथील सावरीपाडा परिसरात रेल्वे रुळालगत एका भल्या मोठ्या अजगराची हालचाल ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आली. अचानक अजगर दिसताच नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. ग्रामस्थांनी त्वरित वन्यजीव संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशन अॅनिमल वेलफेअर असोसिएशनच्या सर्पमित्रांशी संपर्क साधला. माहिती मिळताच सर्पमित्रांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. रेस्क्यू ऑपरेशन राबवून या अजगराला पकडण्यात आले. त्यानंतर त्याला वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आले. पकडण्यात आलेल्या अजगराची लांबी सुमारे १२ फूट असून वजन अंदाजे १४ किलो असल्याची माहिती सर्पमित्रांनी दिली.
