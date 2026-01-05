बीएसपी स्वबळावर निवडणुकीच्या रिंगणात
मुंबईत १०० जागांवर पक्षाची रणनीती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असून, बहुजन समाज पक्षाने (बीएसपी) स्वबळावर मैदानात उतरून वेगळी रणनीती आखली आहे. मुंबईत बीएसपीने कुणाशीही युती न करता स्वबळावर निवडणूक लढवत असून १०० जागांवर आपले उमेदवार उतरवले असल्याची माहिती पक्षाचे महाराष्ट्र झोन प्रभारी अॅड. जय मंगल धनराज यांनी केली आहे.
कार्यकर्त्यांचा आग्रह, पक्षवाढीसाठी निर्णय
मुंबईत मोठ्या पक्षांनी युतीसाठी बीएसपीशी संपर्क साधला होता; मात्र युतीमध्ये केवळ दोन-चार जागाच वाट्याला येत असल्याने कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना पक्षात होती. त्यामुळे केवळ काही जागांसाठी तडजोड न करता, कार्यकर्त्यांना संधी देऊन पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी पक्षाने सर्व ताकदीनिशी स्वतंत्र निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
झोपडपट्टी आणि आंबेडकरी पट्ट्यावर विशेष लक्ष
बीएसपीने प्रामुख्याने ज्या भागात पक्षाचा प्रभाव आहे, धर्मनिरपेक्ष तसेच आंबेडकरी विचारांचा मतदार मोठ्या संख्येने आहे, अशा प्रभागांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेषतः मुंबईतील झोपडपट्टीबहुल परिसरात पक्षाने मोर्चेबांधणी केली आहे. २०१७ मध्ये धारावीतून पक्षाचा नगरसेवक निवडून आला होता, त्या अनुभवाच्या जोरावर यंदा जागांमध्ये मोठी वाढ होईल, असा विश्वास पक्षाला आहे.
दोन मोठ्या राजकीय सभा
पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आनंद यांनी मुंबईची संपूर्ण जबाबदारी अॅड. जय मंगल धनराज यांच्यावर सोपवली आहे. गेल्या महिनाभरापासून ते मुंबईत तळ ठोकून आहेत. उमेदवारांच्या मुलाखतींपासून ते एबी फॉर्म वाटपापर्यंतची सर्व प्रक्रिया त्यांनी स्वतः जातीने लक्ष घालून पूर्ण केली आहे. विशेष म्हणजे, प्रचारासाठी आकाश आनंद यांच्या मुंबईत दोन मोठ्या जाहीर सभा आयोजित करून निवडणुकीत रंगत आणण्याची रणनीती पक्षाने आखली आहे.
वाढत्या आलेखामुळे वाढले मनोबल
नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बीएसपीचे १२ नगरसेवक निवडून आले आहेत, तर २२ जागांवर उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाला मिळालेली मते आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह पाहता, मुंबई महापालिकेत जास्तीत जास्त नगरसेवक पाठवण्याचा निर्धार पक्षाने केला आहे.