कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत यंदा प्रथमच पॅनेल पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. १५ जानेवारीला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी चार सदस्यांचे २९ प्रभाग तसेच तीन सदस्यांचे दोन प्रभाग करण्यात आले असून १२२ नगरसेवक संख्या ठेवण्यात आली आहे. २० नगरसेवक हे बिनविरोध निवडून आल्याने आता केवळ १०२ जागांसाठी आता लढत होत आहे. यंदा राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून सत्ताधारी पक्ष अधिक सक्षम झाले आहेत. त्यांच्यात वर्चस्वाची लढाई सुरू आहे. तर विरोधकांचे कंबरडे पूर्णपणे मोडले असून अस्तित्वासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. असे असले तरी प्रमुख पक्षांचे दोन गट आमनेसामने असल्याने अनेक प्रभागांमध्ये दुरंगी, तिरंगी आणि चौरंगी लढत होणार आहे.
२० उमेदवार बिनविरोध
१) कल्याण-डोंबिवलीत महायुतीचे तब्बल २० उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. शिवसेना ठाकरे गट तसेच मनसेच्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्याने शिवसेना शिंदे गट व भाजपच्या उमेदवारांचा विजय सुकर झाला. मनसेचे माजी डोंबिवली शहर अध्यक्ष मनोज घरत यांनीदेखील भाजपच्या विरोधातील आपली उमेदवारी मागे घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
२) पॅनेल २६ मध्ये भाजपचे तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असून एकटे मंदार हळबे हे निवडणूक रिंगणात लढत आहेत. त्यांच्याविरोधात मनसे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट रिंगणात आहेत. पॅनेल १९ मधून शिंदे सेनेने तिकीट नाकारल्याने जयंता पाटील यांनी मनसेतून उमेदवारी घेत भाजपचे विनोद काळण यांच्याविरोधात आपला तंबू घट्ट रोवून आहेत. येथे भाजपचे तीन उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आले आहेत.
लक्षवेधी
१. अनेक प्रभागांत शिवसेना शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना ठाकरे गट अशी थेट लढत होत आहे. तर काही ठिकाणी भाजप विरुद्ध मनसे, ठाकरे गट अशी लढत आहे.
२. पॅनेल २९ मध्ये शिवसेना शिंदे गट विरुद्ध भाजप अशी मैत्रीपूर्ण लढत होत आहे. येथे दोन्ही पक्षांकडून चार उमेदवार रिंगणात उतरवण्यात आले असून या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
३. राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट मोजक्या काही जागा सोडल्या तर एकमेकांच्या समोर उभे आहेत.
४. भाजपमधून उमेदवारी न मिळाल्याने पॅनेल २५ मधील तीन उमेदवारांनी मनसेच्या तिकिटावरून निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. येथे भाजप विरुद्ध मनसे अशी थेट लढत होणार आहे.
