उल्हासनगर महापालिका उमेदवार यादी
प्रभाग क्रमांक ११
मतदार संख्या : २२, ८२०
पुरुष : १२, ११६
स्त्री : ११, ०७६
इतर : ०५
पॅनेल अ
मागील नगरसेवक
भाजप ः रवी जग्यासी
आताचे उमेदवार
भाजपा ः प्रीती माखीजा
साई ः इंदिरा उदासी
पॅनेल ब
मागील नगरसेवक
साई ः इंदिरा उदासी
आताचे उमेदवार
भाजपा ः रवि जग्यासी
काँग्रेस ः शाम माळी
साई ः हरेश जग्यासी
पॅनेल क
मागील नगरसेवक
साई ः कविता पंजाबी
आताचे उमेदवार
भाजपा ः कविता पंजाबी
राष्ट्रवादी ः काजल मुलचंदानी
साई ः किरण सिंग
पॅनेल ड
मागील नगरसेवक
साई ः जीवन इदनानी
आताचे उमेदवार
भाजपा ः प्रवीण कृष्णानी
काँग्रेस ः रमेश बजाज
साई ः जीवन इदनानी
--------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक १२
मतदार संख्या : २३, ६८६
पुरुष : १२, ६०७
स्त्री : ११, ०७६
इतर : ०३
पॅनेल अ
मागील नगरसेवक
नगाडा ः सविता तोरणे (रगडे)
आताचे उमेदवार
भाजपा ः राखी कनोजिया
ठाकरे गट ः सुनंदा चौरे
साई ः पूजा आंबेडकर
राष्ट्रवादी ः पंचशीला पवार
पॅनेल ब
मागील नगरसेवक
साई ः गजानन शेळके
आताचे उमेदवार
भाजपा ः कैलास म्हात्रे
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ः अभिषेक पालवे
ठाकरे गट ः आदिनाथ पालवे
पॅनेल क
मागील नगरसेवक
साई ः ज्योती भटिजा
आताचे उमेदवार
भाजपा ः ज्योती भटिजा
ठाकरे गट ः कुसुम जावळे
काँग्रेस ः शोभा जाधव
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ः मंगला गायकवाड
पॅनेल ड
मागील नगरसेवक
साई ः टोनी शिरवानी
आताचे उमेदवार
भाजपा ः टोनी सिरवानी
काँग्रेस ः कुलदीपसिंग लबाना
ठाकरे गट ः मोहम्मद अन्सारी
------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक १३
मतदार संख्या : २२, ३०८
पुरुष : ११, ३७१
स्त्री : १०, ९३५
इतर : ०२
पॅनेल अ
मागील नगरसेवक
शिवसेना ः सुमित सोनकांबळे
आताचे उमेदवार
भाजप ः वंदना डोंगरे
शिंदे गट ः सूरज सोनकांबळे
ठाकरे गट ः प्रशांत धांडे
पॅनेल ब
मागील उमेदवार
शिवसेना ः ज्योत्सना जाधव
आताचे उमेदवार
भाजपा ः सुवर्णा सगळे
शिंदे गट ः जोत्सना जाधव
पॅनेल ड
मागील उमेदवार
शिवसेना ः ज्योती माने
आताचे उमेदवार
भाजपा ः लता पगारे
शिंदे गट ः कांता पवार
ठाकरे गट ः प्रीती भोसले
पॅनेल ड
मागील नगरसेवक
शिवसेना ः रमेश चव्हाण
आताचे उमेदवार
भाजपा ः सुषमा घाग
शिंदे गट ः प्रदीप गोडसे
मनसे ः दिलीप थोरात
-----------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक १४
मतदार संख्या : २३, ५१७
पुरुष : ११, ८५८
स्त्री : ११, ६५५
इतर ः ०४
पॅनेल अ
मागील नगरसेवक
शिवसेना ः चंद्रशेखर यादव
आताचे उमेदवार
भाजपा ः संजीवनी कांबळे
शिंदे गट ः लिलाबाई आशान
ठाकरे गट ः राधा धावरे
काँग्रेस ः संगीता पगारे
पॅनेल ब
मागील नगरसेवक
शिवसेना ः मिताली चानपूर
आताचे उमेदवार
भाजप ः शिला मनसुलकर
शिंदे गट ः राजेश चानपुर
ठाकरे गट ः रघुनाथ कांबळी
काँग्रेस ः राजेश फक्के
पॅनेल क
मागील नगरसेवक
शिवसेना ः लीलाबाई आशान
आताचे उमेदवार
भाजपा ः नम्रता तरे
शिंदे गट ः साक्षी सुर्वे
ठाकरे गट ः जयश्री सुर्वे
पॅनेल ड
मागील नगरसेवक
शिवसेना ः सुनील सुर्वे
आताचे उमेदवार
भाजप ः उल्हास फालके
शिंदे गट ः चंद्रशेखर यादव
मनसे ः सचिन कदम
----------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक १५
मतदार संख्या : २२, ३३९
पुरुष : ११, ५५१
स्त्री : १०, ७८४
इतर : ०४
पॅनेल अ
मागील नगरसेवक
शिवसेना ः संगीता सपकाळे
आताचे उमेदवार
भाजपा ः गौरव भालेराव
ठाकरे गट ः संगीता सपकाळे
ठाकरे गट ः राजेश कणसे
पॅनेल ब
मागील नगरसेवक
शिवसेना ः शीतल बोडारे
आताचे उमेदवार
भाजपा ः शीतल बोडारे
शिंदे गट ः इंदिरा पाटील
मनसे ः मानसी बागुल
पॅनेल क
शिवसेना ः वसुधा बोडारे
आताचे उमेदवार
भाजपा ः वसुधा बोडारे
शिंदे गट ः काजल जग्यासी
पॅनेल ड
शिवसेना ः धनंजय बोडारे
आताचे उमेदवार
भाजपा ः धनंजय बोडारे
शिंदे गट ः अरुण आशान
-----------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक १६
मतदार संख्या : २२, ००७
पुरुष : ११, २६७
स्त्री : १०, ७३६
इतर : ०४
पॅनेल अ
मागील नगरसेवक
साई ः दीप्ती दुधानी
आताचे उमेदवार
भाजप ः पवन वाघ
साई ः दीप्ती दुधानी
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ः महेंद्र म्हात्रे
पॅनेल ब
मागील नगरसेवक
साई ः ज्योती चैनानी
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ः नेहा लुंड
आताचे उमेदवार
भाजपा ः अनंता रूपचंदानी
भाजपा ः कांचन लुंड
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ः हरकिरण धामी कौर
पॅनेल क
मागील नगरसेवक
साई ः कांचन लुंड
आताचे उमेदवार
भाजपा ः कांचन लुंड
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ः विजय राजवानी
पॅनल ड
मागील नगरसेवक
साई ः शेरी लुंड
आताचे उमेदवार
भाजपा ः शेरी लुंड
साई ः राजा गेमनानी
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ः महेंद्र म्हात्रे
-------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक १७
मतदार संख्या : २४, ४५७
पुरुष : १२, ७०३
स्त्री : ११, ७५३
इतर : ०१
पॅनेल अ
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस ः सुनिता बगाडे
आताचे उमेदवार
भाजपा ः रवींद्र परमार
शिंदे गट ः राजू वाळंज
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ः कमलेश शिरसाट
ठाकरे गट ः राजेंद्र अडांगळे
पॅनेल ब
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस ः पूजा लाबना
आताचे उमेदवार
भाजप ः नॉन्सी उदासी
शिंदे गट ः सुमन सचदेव
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ः सोनिया थदानी
पॅनेल क
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस ः भरत गंगोत्री
आताचे उमेदवार
भाजप ः सुहाना जेसवानी
शिंदे गट ः निलू चंदवानी
काँग्रेस ः लक्ष्मी वलेचा
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ः रिंकी धामेजानी
पॅनेल ड
मागील नगरसेवक
राष्ट्रवादी काँग्रेस ः सतराम जेस्वानी
आताचे उमेदवार
भाजपा ः अमर लुंड
शिंदे गट ः रमेश चव्हाण
काँग्रेस ः कुलदीप आयलसिंघानी
--------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक १८
मतदार संख्या : २३, ४८४
पुरुष : १२, ३०६
स्त्री : ११, १७८
इतर : ००
पॅनेल अ
मागील नगरसेवक
काँग्रेस ः अंजली साळवी
आताचे उमेदवार
भाजपा ः अश्विनी शिरसाठ
काँग्रेस ः अंजली साळवे
ठाकरे गट ः वंदना नरवाडे
पॅनेल ब
मागील नगरसेवक
भारिप ः कविता बागुल
आताचे उमेदवार
भाजपा ः वंदना रहाणे
काँग्रेस ः शीतल सपकाळ
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ः वृषाली पाटील
पॅनेल क
मागील नगरसेवक
पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ः प्रमोद टाले
आताचे उमेदवार
भाजपा ः अरविंद घोडेराव
काँग्रेस ः विजय ठाकूर
ठाकरे गट ः राहुल कोजने
पॅनेल ड
मागील नगरसेवक
भाजप ः राजेश वानखेडे
आताचे उमेदवार
भाजपा ः राजेश वानखेडे
काँग्रेस ः शंकर सोनेजा
ठाकरे गट ः सचिन दिवटे
--------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक १९
मतदार संख्या : २०, ३८०
पुरुष : ११, ४७२
स्त्री : ८, ९०६
इतर : ०२
पॅनेल अ
मागील नगरसेवक
भाजप ः किशोर बनवारी
आताचे उमेदवार
भाजप ः विपुल मयेकर
शिंदे गट ः युवराज पाटील
ठाकरे गट ः अंकुश भोड
पॅनेल ब
मागील नगरसेवक
भाजप ः मीनाक्षी पाटील
आताचे उमेदवार
भाजपा ः लक्ष्मी कुर्सीजा
शिंदे गट ः मीना सोंडे
ठाकरे गट ः शीतल घोडके
पॅनल क
मागील नगरसेवक
भाजप ः विजय पाटील
आताचे उमेदवार
भाजपा ः रत्नमाला दुर्गे
शिंदे गट ः मीनाक्षी पाटील
काँग्रेस ः लक्ष्मी वलेचा
पॅनेल ड
मागील नगरसेवक
भाजप ः मीना सोंडे
आताचे उमेदवार
भाजपा ः राजू गोपलानी
शिंदे गट ः किशोर वनवारी
ठाकरे गट ः चरणसिंग लबाना
---------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक २०
मतदार संख्या : १९, ६६५
पुरुष ः १०, ६६४
स्त्री : ८, ९६७
इतर : ३४
पॅनेल अ
मागील नगरसेवक
भाजप ः कविता गायकवाड
आताचे उमेदवार
भाजप ः सुनीता काकडे
शिंदे गट ः कविता गायकवाड
ठाकरे गट ः जयश्री मानकर
काँग्रेस ः सीमा उबाळे
पॅनेल ब
मागील नगरसेवक
शिवसेना ः आकाश पाटील
आताचे उमेदवार
भाजपा ः ललिता पाटील
शिंदे गट ः अपेक्षा पाटील
ठाकरे गट ः करिष्मा चोळेकर
अपक्ष ः पूनम शेलार
पॅनेल क
मागील नगरसेवक
शिवसेना ः विकास पाटील
आताचे उमेदवार
भाजपा ः प्रधान पाटील
शिंदे गट ः विजय पाटील
ठाकरे गट ः सागर तेजी
