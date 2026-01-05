आंबेवाडी ते निवी कालव्याची कामे युद्धपातळीवरर
आंबेवाडी ते निवी कालव्याची कामे युद्धपातळीवर
जानेवारीअखेरीस पाणी मिळण्याची शक्यता; प्रशासन सतर्क, शेतकरी व नागरिकांत आशावाद
रोहा, ता. ५ (बातमीदार) ः तब्बल १० ते १२ वर्षांपासून रखडलेला आंबेवाडी ते निवी हद्दीतील कालवा दुरुस्तीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. सध्या या कालव्याची दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. पाटबंधारे विभागामार्फत सुरू असलेल्या वेगवान कामांमुळे शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या या कालव्याला पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कामांची गती पाहता जानेवारीअखेरीस कालव्यातून पाणी सोडले जाईल, अशी सकारात्मक शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आंबेवाडी ते निवी या कालवा दुरुस्तीसाठी पाटबंधारे विभागाने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. तिसे, वाशी, लांढर, निवी आणि तळाघर हद्दीतील नादुरुस्त सायफन, एस्केप आणि मायनर कालवे नव्याने बांधण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी जुने साकव काढून नवीन पुलांची उभारणी करण्यात आली आहे. कालव्याच्या लायनिंगची कामे तसेच विविध ठिकाणी झालेली दुरुस्ती पाहता, कामे अक्षरशः अतिजलद सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मागील दोन ते तीन वर्षांपासून कोलाड पाटबंधारे विभाग व संबंधित अधिकारी या कालवा दुरुस्तीबाबत विशेष दक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. गाव हद्दीतील एस्केप व मायनरची कामे दर्जेदार पद्धतीने होत असल्याने परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे. शनिवारी रात्री रस्त्याखालील जुने पाइप काढून नवीन पाइप टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. हे काम पहाटेपर्यंत अखंड सुरू होते. सहाय्यक कार्यकारी अभियंता श्वेता चिचुळकर, सहाय्यक अभियंता रत्नदीप वासनिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली कालवा निरीक्षक नीलेश दिसले व त्यांच्या पथकाने हे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण केले.
...........................
महत्त्वाच्या कामासाठी निविदा
खासदार सुनील तटकरे यांनीही जातीने लक्ष घालून कामांना गती दिली. बळीराजा फाउंडेशनचे संस्थापक राजेंद्र जाधव, अध्यक्ष विठ्ठल मोरे व पदाधिकारी सतत कामांचा आढावा घेत असून प्रशासन, अधिकारी व ठेकेदारांना सहकार्य करीत आहेत. तिसे, संभे व आंबेवाडी हद्दीतील काही महत्त्वाच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून, आवश्यक निधी अधिक प्रमाणात उपलब्ध होणार असल्याची माहिती कोलाड येथील पाटबंधारे विभागातील कार्यकारी अभियंता मिलिंद पवार यांनी दिली आहे. त्यामुळे या कालव्याला नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास शेतकरीवर्गातून व्यक्त होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.