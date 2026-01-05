ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
कासा, ता. ५ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वर महालक्ष्मी ब्रिज येथे झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. गुजरातकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहिनीवर शनिवारी (ता. ३) दुपारी ही घटना घडली.
नवी मुंबईतील खारघर शहरातील राम कसेरा (वय २०) दुचाकीवर मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करीत होता. याचवेळी त्याच्या दुचाकीला पाठीमागून आलेला ट्रक धडकला होता. या अपघातात रामला गंभीर दुखापत झाली. जखमी अवस्थेत त्याला खासगी वाहनाने तातडीने कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले; मात्र उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर महामार्गावरील काही काळ वाहतूक विस्कळित झाली होती; मात्र महामार्ग पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहन रस्त्याच्या कडेला हटवून वाहतूक सुरळीत केली. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिस केंद्र चारोटीचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून पुढील तपास सुरू आहे.
