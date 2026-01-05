टोकावडे येथे विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती
टोकावडे ता. ५ (बातमीदार) ः महाराष्ट्र पोलिस रायझिंग डे सप्ताहानिमित्ताने टोकावडे पोलिस ठाण्याच्या वतीने जनसेवा शिक्षण संस्थेच्या शारदा विद्यालय येथे विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन व जनजागृती कार्यक्रम सोमवारी (ता. ५) पार पडला. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना नशामुक्ती, स्व-संरक्षण, सायबर गुन्हे, वाहतूक नियम व सुरक्षितता, अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम, डायल ११२ सेवा आणि पोलिस ठाण्याची भूमिका याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, अप्पर पोलिस अधीक्षक अनमोल मित्तल व मुरबाड उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनिल लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शितलकुमार नाईक, पोलिस कर्मचारी, विद्यालयाचे प्राचार्य काशिनाथ गोडांबे, शिक्षकवर्ग व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शितलकुमार नाईक यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत कायद्याची माहिती देत समाजात जबाबदार नागरिक म्हणून वागण्याचे आवाहन केले.
यावेळी पोलिस बॅण्ड सादर करण्यात आले.