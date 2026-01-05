टोकावडे येथे विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती
मुंबई

टोकावडे येथे विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती

Published on

टोकावडे येथे विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती
टोकावडे ता. ५ (बातमीदार) ः महाराष्ट्र पोलिस रायझिंग डे सप्ताहानिमित्ताने टोकावडे पोलिस ठाण्याच्या वतीने जनसेवा शिक्षण संस्थेच्या शारदा विद्यालय येथे विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन व जनजागृती कार्यक्रम सोमवारी (ता. ५) पार पडला. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना नशामुक्ती, स्व-संरक्षण, सायबर गुन्हे, वाहतूक नियम व सुरक्षितता, अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम, डायल ११२ सेवा आणि पोलिस ठाण्याची भूमिका याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, अप्पर पोलिस अधीक्षक अनमोल मित्तल व मुरबाड उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनिल लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शितलकुमार नाईक, पोलिस कर्मचारी, विद्यालयाचे प्राचार्य काशिनाथ गोडांबे, शिक्षकवर्ग व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शितलकुमार नाईक यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत कायद्याची माहिती देत समाजात जबाबदार नागरिक म्हणून वागण्याचे आवाहन केले.
यावेळी पोलिस बॅण्ड सादर करण्यात आले.

Marathi News Esakal
www.esakal.com