उपक्रमात ५५ विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग !
नेतृत्व, संघकार्य व सर्जनशीलतेचे धडे
रोटरी क्लब ऑफ अंबरनाथचा प्रेरणादायी कार्यक्रम; ५५ विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
अंबरनाथ, ता. ५ (वार्ताहर) ः रोटरी क्लब ऑफ अंबरनाथ यांच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी युथ प्रोग्राम ऑफ एनरिचमेंट हा उपक्रम शनिवारी (ता. ३) येथे पार पडला. आठवी व नववीतील विद्यार्थ्यांसाठी या कार्यक्रमात शहरातील सात शाळांमधील एकूण ५५ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुण, संघभावना, संवाद कौशल्य, वेळेचे व्यवस्थापन, एकाग्रता आणि आत्मविश्वास यांसारख्या महत्त्वाच्या जीवनकौशल्यांचा विकास करणे हा होता. खेळ, अनुभव व सहभागातून शिकण्यावर विशेष भर देण्यात आला. या कार्यक्रमात स्वामी विवेकानंद केंद्रातर्फे एकाग्रता व लक्ष केंद्रित करण्यावर सत्र घेण्यात आले, तर डॉ. अजित डबोले यांनी पर्यावरण संरक्षणावर मार्गदर्शन करून विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाबाबत जागरूकता निर्माण केली. म्युझिकल चेअर्स, पोस्टर मेकिंग, सादरीकरणे, गटचर्चा व विविध खेळांमधून विद्यार्थ्यांना नेतृत्व, संघकार्य व सर्जनशीलतेचे प्रत्यक्ष धडे मिळाले.
या वेळी आर्य गुरुकुल शाळेतील वीर वडावले यांना सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी, तर भाऊसाहेब परांजपे विद्यालयातील गार्गी प्रभुदेसाई यांना सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थिनी म्हणून गौरविण्यात आले.
उद्घाटनाप्रसंगी शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे मुख्य पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या वेळी मुकेश विस्पुते, सचिव डॉ. श्रीकांत गर्जे, खजिनदार रोटेरियन मकरंद चव्हाण, युवक संचालक वेंकटेश अय्यर, माजी अध्यक्ष पराग पाटील, मिलिंद चौधरी, नितीन मोरे, डॉ. लीना धांडे, विक्रम तवाडे, नियोजित अध्यक्ष जयंत कुलकर्णी, शिरीष बेंदाळे, अरुण चोपडे, डॉ. कुणाल चौधरी आदी उपस्थित होते.
