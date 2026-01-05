मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ७ जानेवारीला भिवंडीत
भिवंडी, ता. ५ (बातमीदार) : भिवंडी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, शिवसेना आणि आरपीआय (आठवले गट) यांच्या महायुतीच्या सर्व अधिकृत उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी (ता. ७) दुपारी १ वाजता भिवंडीत येणार आहेत. ही प्रचार सभा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे होणार आहे.
भाजपच्या उत्तर मंडळांतर्गत या सभा होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी आवश्यक परवानग्या मिळवण्यासाठी आयोजकांची सध्या धावपळ सुरू आहे. महायुतीकडून वारंवार भिवंडी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी एकसंघ चित्र उभे करण्याचा आणि पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र शहरातील महायुतीमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या प्रचार सभेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सभेमधून भिवंडीतील महायुतीचे नेमके राजकीय समीकरण आणि आगामी निवडणुकीसाठीची दिशा स्पष्ट होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
