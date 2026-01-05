डम्परच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार
ठाणे, ता. ५ : भिवंडीतील धाब्यावर जेवण करून मुंबईकडे निघालेल्या दुचाकीस्वाराला अनोळखी डम्परने दिलेल्या धडकेत एका तरुणाचा मृत्यू झाला, तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना रविवारी (ता. ४) पहाटे घडली. याप्रकरणी डम्परचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून चालक फरार आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
फरहान शाहजाहान बेग (२३) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. त्याचा मित्र हर्षद (२३) हा अपघातात जखमी झाला आहे. फरहान आणि हर्षद हे त्यांच्या अन्य सात मित्रांसह ४ जानेवारीला मध्यरात्री जोगेश्वरी येथून दुचाकीवरून भिवंडीतील एका धाब्यावर जेवणासाठी आले होते. जेवण आटोपून पहाटे साडेचारच्या सुमारास सर्व जण आपापल्या वाहनांवरून घरी निघाले. पहाटे ५ वाजून १० मिनिटांनी नितीन कंपनी उड्डाणपुलावर पोहोचल्यानंतर तक्रारदार अकबर शरिफ (२२) यांना फरहान आणि हर्षद हे दुचाकीसह रस्त्यावर पडलेले दिसले. फरहानच्या डोक्याला गंभीर मार लागून कवटी फुटली होती, तर हर्षदच्या पायाला दुखापत झाली होती. फरहानच्या दुचाकीला डम्परने मागून धडक दिल्यानंतर चालक घटनास्थळावरून पळून गेल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी नौपाडा पोलिस ठाण्यात डम्परचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
