राणी शिगावमध्ये बिबट्याचे दर्शन
शेळीचा फडशा पाडल्याने ग्रामस्थ दहशतीत
बोईसर, ता. ५ (वार्ताहर) ः बोईसरजवळील राणी शिगाव परिसरात बिबट्याने शेळीचा फडशा पाडला होता. या प्रकारामुळे दिवसाढवळ्या मानवी वस्तीत बिबट्याचे दर्शन झाल्याने संपूर्ण गावात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
या घटनेत राणी शिगाव येथील रहिवासी बाबू सुरेश धोडी यांच्या शेळीवर हल्ला झाला असून, त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. दिवसा घडलेल्या या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच वन विभाग, बोईसर पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी वन विभागाने तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
वनविभागाचे आवाहन
अधिकाऱ्यांनी परिसराची पाहणी करत ग्रामस्थांना घराबाहेर न पडण्याचे, लहान मुलांवर विशेष लक्ष ठेवण्याचे तसेच रात्रीच्या वेळी अधिक सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. बिबट्याच्या हालचाली लक्षात घेता कोणताही धोका पत्करू नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
राणी शिगाव परिसरात बिबट्याने हल्ला केल्याची माहिती मिळताच वन विभागाच्या पथकाने तातडीने रात्रीची गस्त सुरू केली आहे. तसेच ग्रामस्थांमध्ये भीती पसरू नये, यासाठी जनजागृतीचे कामही सुरू असून, नागरिकांना सुरक्षिततेबाबत आवश्यक सूचना देण्यात येत आहेत.
- अपेक्षा साटम, परिक्षेत्र वनअधिकारी, बोईसर
