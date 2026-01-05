पोलीस स्थापना दिनानिमित्त मुरबाड येथे विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रम !
मुंबई

पोलीस स्थापना दिनानिमित्त मुरबाड येथे विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रम !

Published on

पोलिस स्थापना दिनानिमित्त मुरबाड येथे विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रम
मुरबाड ता. ५ (वार्ताहर) ः पोलिस स्थापना दिनानिमित्त मुरबाड पोलिस स्टेशनच्या वतीने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. हा कार्यक्रम सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीपान सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला.
या उपक्रमात बाल सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सायबर गुन्हे प्रतिबंध, रहदारी सुरक्षा आणि स्पर्धा परीक्षांविषयी मार्गदर्शन या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर माहिती देण्यात आली. विद्यार्थ्यांमध्ये कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे, सुरक्षिततेचे भान वाढवणे आणि भविष्यातील करिअरसाठी योग्य दिशा देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.
कार्यक्रमास विद्यालयाचे प्राचार्य मनोहर इसामे, उपमुख्याध्यापक शरद सोनवणे, पर्यवेक्षक राजेंद्र कोळी, ज्येष्ठ शिक्षक व जिल्हा पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष धनाजी दळवी, शिक्षक प्रतिनिधी संजय थोरात यांच्यासह विद्यार्थी व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कायदेशीर तरतुदींबाबत मार्गदर्शन
मार्गदर्शन सत्रात विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना पोलिस अधिकाऱ्यांनी समर्पक उत्तरे दिली. सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे, वाहतूक नियमांचे पालन का आवश्यक आहे, महिलांच्या व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदेशीर तरतुदी कोणत्या आहेत याबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती देण्यात आली.

Marathi News Esakal
www.esakal.com