भिवंडीत काँग्रेस-सपमध्ये थेट सामना
भिवंडी, ता. ५ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिका निवडणुकीत परंपरागत मुस्लिमबहुल भागात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष (सपा) एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. या थेट संघर्षामुळे शहराचे राजकारण तापले आहे. दुसरीकडे, भाजप आणि शिंदे गटाची शिवसेना आपले परंपरागत बुरुज सुरक्षित ठेवण्यात यशस्वी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिवसेनेतील फाटाफुटीनंतर प्रथमच होत असलेली ही पालिका निवडणूक ठाकरे गटासाठी मात्र अस्तित्वाची लढाई ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
समाजवादी पक्षातील अंतर्गत बंडखोरीनंतर प्रदेशाध्यक्ष अबू असीम आझमी आणि भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांच्यातील वाद उघडपणे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार शेख यांनी भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्रात थेट काँग्रेसच्या विजयाची जबाबदारी स्वीकारत आपल्या समर्थकांना काँग्रेसचे ‘एबी फॉर्म’ दिल्याने, काँग्रेस आणि सप यांच्यात कडवी लढत होणार आहे. या अंतर्गत बंडाचा अप्रत्यक्ष फायदा काँग्रेसला होत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
भिवंडी पूर्व मतदारसंघात काँग्रेसची पारंपरिक ताकद मर्यादित असताना आमदार रईस शेख आणि प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी यांच्यात संघर्ष आहे. यामुळे शेख यांनी सप उमेदवारांच्या विरोधात काँग्रेसचे उमेदवार उभे केल्याने काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली आहे. मात्र, या बंडाचा लाभ होत असला तरी भाजप-शिंदे सेना महायुतीला रोखणे हे काँग्रेससमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे. इतर ठिकाणी तुटलेली महायुती भिवंडीत मात्र टिकवण्यात भाजप आणि शिंदे सेना यांना यश आले आहे. भाजपने ३१ जागांवर, तर शिंदे सेनेने २१ जागांवर असे एकूण ५२ जागांवर आपले उमेदवार उभे केले आहेत. विशेष म्हणजे भाजपचे सहा उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच महायुतीचे पारडे जड झाल्याचे मानले जात आहे. विधानसभा निवडणुकीपासून आमदार चौघुले आणि विलास पाटील यांच्यात सुरू असलेला राजकीय संघर्ष अजूनही कायम असल्याने, प्रभाग क्रमांक १ मधील निकालाकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
पक्षीय बलाबल
महापालिका निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर सर्वच पक्षांनी शहरातील सर्व ९० जागा लढवण्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात कोणताही पक्ष सर्व जागांवर उमेदवार उभे करू शकलेला नाही. काँग्रेसने सर्वाधिक ५८ जागांवर उमेदवार दिले आहेत. समाजवादी पक्षाने ५० जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. भाजपने ३२, शिंदे सेनेने २१, उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने २७, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)ने २४, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)ने ४१ जागांवर उमेदवार दिले आहेत.
४३८ उमेदवार रिंगणात
भिवंडी महापालिकेच्या २३ प्रभागांतील एकूण ९० जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. त्यापैकी सहा जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. उर्वरित ८४ जागांसाठी तब्बल ४३८ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.
चुरशीची लढत
* भिवंडी महापालिका निवडणुकीतील सर्वाधिक चुरशीची लढत प्रभाग क्रमांक १ मध्ये होणार आहे. या प्रभागात माजी महापौर विलास पाटील यांच्या ‘कोणार्क विकास आघाडी’च्या विरोधात भाजपचे आमदार महेश चौघुले यांनी प्रथमच भाजपचे संपूर्ण पॅनेल उभे केले आहे.
* प्रभाग १-क मध्ये आमदार चौघुले यांचे पुत्र मित चौघुले हे माजी महापौर विलास पाटील यांचे पुत्र मयुरेश पाटील यांच्याविरोधात निवडणूक लढवत आहेत. प्रभाग १-ब मध्ये माजी महापौर प्रतिभा विलास पाटील, तर प्रभाग १-ड मध्ये स्वतः विलास पाटील रिंगणात आहेत.
