आंबेवाडी भुयारीमार्गासाठी उपोषण सुरू

आंबेवाडी भुयारी मार्गासाठी उपोषण सुरू
रोहा, ता. ५ (बातमीदार) : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील आंबेवाडी (कोलाड नाका) येथे भुयारी मार्ग, बोगदे, पर्यायी रस्ते तसेच प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, या मागणीसाठी आंबेवाडी बाजारपेठेतील द. ग. तटकरे चौकात पंचक्रोशीतील नागरिकांनी सोमवार (ता. ५)पासून साखळी उपोषणास सुरुवात केली आहे. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे.
अंडरपास नसल्यामुळे आंबेवाडी-वरसगाव नाका हे मध्यवर्ती ठिकाण असूनही नागरिकांना कोलाडकडे ये-जा करण्यासाठी सुमारे एक किलोमीटरचा फेरा मारावा लागत आहे. यामुळे व्यापारी, वाहनचालक, शेतकरी व सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या गंभीर बाबीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती माजी सरपंच सुरेश महाबळे यांनी दिली.
या उपोषणात माजी सरपंच सुरेश महाबळे, चंद्रकांत लोखंडे, गणेश शिंदे, विश्वास बागुल यांच्यासह कोलाड परिसरातील असंख्य व्यापारी व नागरिक सहभागी झाले आहेत. दोन अंडरपास, गटारांवरील झाकणे व सुरक्षित पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्याची ठाम मागणी या वेळी करण्यात आली.