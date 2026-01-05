चेन चोरणारे त्रिकूट जेरबंद
मुंबई

चेन चोरणारे त्रिकूट जेरबंद

Published on

पनवेल, ता. ५ (वार्ताहर) : नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखा युनिट तीनच्या पथकाने चेन स्नॅचिंग करणाऱ्या तिघा अट्टल लुटारूंना अटक केली आहे. त्यांनी पनवेल परिसरात केलेले चार गुन्हे उघडकीस आले आहेत. या चार गुह्यांतील तब्बल नऊ लाख ९३ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात गुन्हे शाखेला यश आले आहे. १२ डिसेंबरला रात्री दोघा लुटारूंनी पनवेलमधील वाघिवली वाडा येथे लग्नसमारंभातून परतणाऱ्या कुंदा गावंड (वय ४५) यांना धक्का देऊन खाली पाडून त्यांच्या गळ्यातील तब्बल चार लाख ८० हजारांचे दागिने लुटून पलायन केले होते. यानंतर पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजचे विश्लेषण केले. या तपासातून गुन्हे शाखेच्या पथकाने मोहम्मद शफिक हनिफ शाह (२८), विवेक विश्वनाथ सोनार (२५), आदर्श हरिसिंग दर्जी (२५) यांना मानखुर्द येथून अटक केली.

Marathi News Esakal
www.esakal.com