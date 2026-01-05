बहुरंगी सामना रंगणार; ४३२ उमेदवार रिंगणात
बहुरंगी सामना रंगणार; ४३२ उमेदवार रिंगणात
उल्हासनगर, ता. ५ (वार्ताहर) : उल्हासनगरचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. २०२६ च्या महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान होत असून, उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर होताच शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. यंदा भाजपा आणि शिंदे गट यांची अपेक्षित राजकीय युती न घडल्याने सत्तासंघर्ष अधिकच रंगतदार ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मतदारांसमोर पर्यायांची रेलचेल असून, ही निवडणूक खऱ्या अर्थाने बहुरंगी ठरणार आहे.
या निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांबरोबरच स्थानिक पातळीवर प्रभावी पकड असलेल्या गटांनीही जोरदार तयारी केली आहे. भाजप, शिंदे गट व ठाकरे गट यांच्यातील समीकरणे ढवळून निघाल्याने राजकीय अनिश्चितता वाढली आहे. त्याचबरोबर टीम ओमी कलानी, साई पक्ष, काँग्रेस, अजित पवार गट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पार्टी आणि बसपा अशा विविध पक्षांची मजबूत फळी मैदानात उतरली आहे. त्यामुळे सत्तेच्या चाव्या कोणाच्या हाती जाणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरू आहेत.
तिकीट वाटपात अनेक इच्छुक डावलले गेल्याने असंतोष उफाळून आला असून, त्यातूनच अनेक दिग्गजांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आहे. परिणामी, काही प्रभागांमध्ये थेट द्वंद्वाऐवजी त्रिकोणी, तर काही ठिकाणी चतुर्भुज लढती पाहायला मिळणार आहेत. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात ही गणिते किती बदलतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक प्रक्रियेचा आढावा घेतला तर २० प्रभागांतील ७८ जागांसाठी एकूण ७०२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी ६१८ अर्ज वैध ठरले, तर १८६ उमेदवारांनी माघार घेतल्यानंतर अखेर ४३२ उमेदवार अंतिम रिंगणात आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवार मैदानात असल्याने प्रचार अधिक आक्रमक होणार आणि मतदारांसमोर निर्णय अधिक गुंतागुंतीचा ठरणार, हे स्पष्ट आहे.
यंदा शहरात एकूण चार लाख ३९ हजार ९१२ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये दोन लाख ३२ हजार ७३६ पुरुष, दोन लाख सात हजार ०२२ महिला आणि १५४ इतर मतदार सहभागी होणार आहेत. शहराच्या विकासाची दिशा ठरवणारा हा कौल कोणाच्या बाजूने झुकतो, याचे उत्तर १६ जानेवारीच्या निवडणूक निकालानंतरच मिळेल.
उल्हासनगर महापालिका निवडणूक २०२६ संदर्भात बुलेट पॉईंट्स
- अपेक्षित युती न घडल्याने यंदाची निवडणूक थेट आणि बहुरंगी लढतीकडे झुकलेली
- २० प्रभागांतील ७८ जागांसाठी तब्बल ४३२ उमेदवार अंतिम रिंगणात
- भाजप, शिंदे गट, ठाकरे गटासह अनेक राष्ट्रीय व स्थानिक पक्षांचा महासंग्राम
- टीम ओमी कलानी, साई पक्षासारख्या स्थानिक गटांनीही राजकीय गणितं बदलली
- तिकीट न मिळाल्याने नाराज दिग्गजांची अपक्षांची फौज मैदानात
- अनेक प्रभागांत सरळ लढतीऐवजी त्रिकोणी व चतुर्भुज संघर्ष अटळ
- ७०२ अर्जांपैकी छाननी आणि माघारीनंतर निवडणूक चित्र स्पष्ट
- चार लाख ३९ हजार ९१२ मतदार सत्तेचा फैसला करणार; प्रत्येक मत निर्णायक ठरण्याची शक्यता
- प्रचाराचा शेवटचा टप्पा अधिक आक्रमक, आरोप-प्रत्यारोपांना वेग
- शहरभर एकच चर्चा - सत्तेची चावी कोणाच्या हाती?
