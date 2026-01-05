चंदेरी गड ठरतोय जीवघेणा
आणखी एक गिर्यारोहक कोसळला; शोध सुरू
बदलापूर, ता. ५ (बातमीदार) ः ऐतिहासिक चंदेरी गडावर गेलेल्या गिर्यारोहकांचा वर्षाच्या पहिल्या दिवाशी मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच आज आणखी एक गिर्यारोहक गडावरून कोसळल्याची घटना घडली. त्याचा शोध सुरू आहे. या घटनेमुळे हा गड धोकादायक ठरत असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
टिटवाळा येथील रहिवासी रोहित गुप्ता याचा १ जानेवारीला पाय घसरून सुमारे ५०० ते ६०० फूट खोल दरीत कोसळल्याने मृत्यू झाला. या घटनेनंतर दोन दिवस उलटत नाहीत तोच आज पुन्हा एक तरुण चंदेरी गडावरून पडल्याची माहिती रेस्क्यू टीम व बदलापूर ग्रामीण पोलिस ठाण्याला मिळाली. माहिती मिळताच नॅचरल डिझास्टर रेस्क्यू टीम, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि स्थानिक पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. हा तरुण गडावरील एका गुहेच्या दिशेने पडल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, दाट जंगल, खोल दरी आणि अवघड भौगोलिक परिस्थितीमुळे शोधमोहीम अत्यंत आव्हानात्मक ठरत आहे. संबंधित व्यक्ती सुरक्षित आहे की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती मिळालेली नसून, रेस्क्यू टीम प्रत्यक्ष त्याच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत स्थिती स्पष्ट होणे कठीण असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सलग घडणाऱ्या या घटनांमुळे चंदेरी गडावरील ट्रेकिंगबाबत सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, गिर्यारोहकांनी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
