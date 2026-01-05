अनुभव नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना थेट मतदान केंद्राध्यक्ष नियुक्तीचे आदेश
नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम, असंतोष
तुर्भे, ता. ५ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर अनुभव नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना थेट मतदान केंद्राध्यक्ष म्हणून नियुक्तीचे आदेश देण्यात आल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम, भीती व असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांनी एवढी मोठी जबाबदारी दिल्यास एखादी चूक झाली तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी आमच्यावरच येईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आमच्या अनुभव व क्षमतेनुसारच जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक येत्या १५ जानेवारी रोजी होत असून, या निवडणुकीसाठी विविध शासकीय व निमशासकीय विभागांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील २८ प्रभागांमध्ये बहुसदस्यीय पद्धतीने १११ जागांसाठी ही निवडणूक होणार असून, त्यासाठी तब्बल ११५१ मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या केंद्रांवर सुव्यवस्थेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित असणार आहे. या निवडणुकीत सुमारे ९ लाख ४८ हजार ४६६ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार असून, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी अंदाजे ६२७५ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणुका एकाच दिवशी होत असल्याने मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी विविध विभागांशी संपर्क साधण्यात येत आहे. मात्र या प्रक्रियेत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एकूण ८२ कर्मचाऱ्यांना थेट मतदान केंद्राध्यक्ष म्हणून नियुक्तीपत्रे देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये काही कर्मचारी नुकतेच अनुकंपा तत्त्वावर रुजू झालेले, तर काही चतुर्थ श्रेणीतून पदोन्नतीने लिपिक झालेले असून, बहुतेकांना यापूर्वी कधीही केंद्राध्यक्षपदाचा अनुभव नाही. मतदान प्रक्रिया यशस्वी आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी मतदान केंद्राध्यक्ष हे अत्यंत महत्त्वाचे पद मानले जाते. अनुभवाचा अभाव आणि मानसिक तयारी नसताना एवढी मोठी जबाबदारी देण्यात आल्याने बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
