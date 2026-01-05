ठाणे मेट्रो तीन महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार
ठाणे मेट्रो तीन महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार
प्रताप सरनाईक यांची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ ः महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रखडलेली ठाण्यातील मेट्रो सेवा येत्या तीन महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ठाण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ओवळा-माजिवडा विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांचा कार्यअहवाल सोमवारी सरनाईक यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. या वेळी त्यांनी विविध राजकीय व विकासात्मक मुद्द्यांवर पत्रकारांशी संवाद साधला. कार्यक्रमाला युवा सेनेचे कार्याध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक उपस्थित होते. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक पक्ष केवळ आश्वासनांची घोषणा करतात; मात्र आपण प्रत्यक्ष केलेल्या कामांचा अहवाल जनतेसमोर मांडत असल्याचे समाधान असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर वाटचाल करीत असल्याचा दावा करीत त्यांनी विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका केली. बिनविरोध निवडीच्या मुद्द्यावर मनसेने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्यास न्यायालय जो निर्णय देईल, तो सर्वांना मान्य करावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोस्टल रोड प्रकल्पाबाबत बोलताना सरनाईक म्हणाले, की या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळवण्याचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच जाते.
...
...म्हणून युती नाही!
मिरा-भाईंदरमधील शिवसेना-भाजप युती तुटण्यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सांगितले, की स्थानिक पातळीवरील भूमिकेमुळे युती होऊ शकली नाही. यासंदर्भात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मिरा-भाईंदरमधील भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेणार असल्याचा इशारा देत, त्या भागात ठोस कारवाई केली जाईल, असे सरनाईक यांनी सांगितले. ओवळा-माजिवडा मतदारसंघाला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठ्या प्रमाणावर विकासनिधी दिल्यामुळे जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करता आली, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
